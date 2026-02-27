Energie Cottbus: „Ich mag, wie sie arbeiten.“

Morgen, 16:30 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SC Verl SC Verl 16:30 live PUSH





Sieben ungeschlagene Spiele sind für einen Tabellenführer ein aussagekräftiger Aspekt. Dennoch bleibt dies nur eine Momentaufnahme, die sich jede Woche ändern kann.









Dies ist die gewonnene Reife, die man im Saisonverlauf nicht nur verinnerlicht, sondern auch auf dem Platz lebt. Aber dass die Gegner auch ihre Drangphasen in den Spielen besitzen, steht auf einem anderen Blatt. Festmachen lässt sich vielleicht solch eine Reife an Torwart Marius Funk, der, seit er im FCE-Kasten steht, sehr viel Ruhe ausstrahlt. Zum anderen sind es auch die Ballgewinne vom Sechser Dominik Pelivan, der versteht, wie robust und gleichzeitig fair man gegen seine Gegenspieler agieren kann. Zum anderen ist ein anschauliches Beispiel Kapitän Axel Borgmann, der nach seiner Rückkehr nach der langen Verletzung jetzt wie im zweiten Frühling zu sein scheint. Seit er weiter vorn im Mittelfeld agiert, ist er erst recht nicht mehr aus dem Team wegzudenken, weil er noch offensivere Impulse als früher setzt. Seien es hohe Flanken in den Strafraum, oder einfach nur den Ball im gegnerischen Raum halten, Borgmann bringt die Routine und Ausstrahlung mit, die nötig sind, wenn es vielleicht doch einmal eng werden könnte.



Ganz besonders dann, wenn unter Druck stehende Teams früh in Führung gehen. So etwas erlebte die Wollitz-Elf beim Derby in Aue. Doch wer die Qualitäten von Energie kennt, weiß, dass dieses Team solche frühen Rückschläge wegstecken kann. Dazu gesellt sich zunehmend die Geduld des Teams, enge Duelle auch noch in der Schlussphase und in der Nachspielzeit entscheiden zu können.

Pele Wollitz schätzt die Lage gegen den SC Verl folgendermaßen ein:



„Ich mag, wie sie in Verl arbeiten. Ich mag, wie sie Fußball spielen - und das schon über Jahre.“



Aber auch bei seiner Mannschaft sieht der Übungsleiter neue Qualitäten.



„Die Mannschaft ist gereift und unser System greift. Wir haben im Vergleich zur letzten Saison draufgepackt. Straudi zum Beispiel spielt nur deshalb so gut, weil er im Training immer 100 Prozent gibt.“



Weiterhin stehen Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) nicht zur Verfügung. Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) wird ebenfalls nicht dabei sein. Beim SC Verl muss Trainer Tobias Strobl auf Fynn Otto (Rotsperre) und Alem Japaur (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) verzichten.