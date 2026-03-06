Energie Cottbus: „Ich kann meiner Mannschaft nur empfehlen“

– Foto: Schneider Torsten

In der 3. Liga trafen sich beide Kontrahenten bisher neunmal. Zum ersten Mal am 22. November 2014. Seit dieser Zeit gab es für Energie sieben Siege, ein Remis und eine Niederlage. Bei den vier Heimspielen gewann der FCE drei Duelle. Das andere Spiel ging mit 0:1 verloren. Die Bilanz spricht eindeutig für Energie. Aber wie man weiß, ist das kommende Spiel immer das schwerste Spiel. Und wenn man auf die vergangenen fünf Spiele des FCH blickt, dann wird man erkennen, dass die Norddeutschen jeweils 2:2 gegen Hoffenheim II und Osnabrück gespielt haben. Bei 1860 München gab es eine knappe 0:1-Niederlage. Rot-Weiss Essen wurde mit 3:2 bezwungen. Zuletzt gab es dazu einen 3:1-Sieg beim TSV Havelse. Jedoch verspielten sie gegen die TSG eine 2:0‑Führung und gegen Osnabrück eine zweimalige Führung. Auch gegen Essen hieß es nach zwischenzeitlichem 2:0, dann 2:2, ehe es in der Schlussphase noch den Siegtreffer gab.

Demnach hat der Gegner in der Offensive mehr als ausreichend Qualität, ist dabei aber in der Defensive anfällig. Die Wollitz-Elf stabilisierte sich in den vergangenen Wochen in der Defensive, und bringt zudem auch in der Offensive nach Einwechslungen gute Qualität in die Partien herein. Es dürfte also erneut ein intensives, und vielleicht auch taktisches Derby geben. Und die FCE-Akteure werden darauf geeicht sein, gerade jetzt keinen Schlendrian mehr zuzulassen.



So schätzt Pele Wollitz die Lage in der laufenden englischen Woche vor dem Spiel gegen Hansa ein:



„Wir haben zwei ordentliche Spiele gemacht und vier Punkte geholt. Und hoffentlich holen wir am Samstag drei weitere Punkte.“



Dazu mahnte er auch in der Pressekonferenz zum Spiel gegen die Hanseaten an:



„Ich kann meiner Mannschaft nur empfehlen, nicht nach links oder rechts zu schauen. Sondern bei sich zu bleiben, um das Unmögliche möglich zu machen.“



Wenn der Schlendrian keinen Einzug hält, sondern die Konstanz wächst, dann ist in den verbleibenden Spielen der 3. Liga alles möglich. Selbst in einem Derby wie gegen Hansa, auch wenn es dabei eng zugehen wird.

Weiterhin stehen Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) nicht zur Verfügung. Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) wird ebenfalls nicht dabei sein. Außerdem fehlt Moritz Hannemann wegen der fünften Gelben Karte aus dem Spiel beim VfB Stuttgart II. Rostocks Trainer Daniel Brinkmann auf Paul Stock (Muskelbündelriss), Fiete Bock (muskuläre Probleme), Franz Pfanne (Adduktorenprobleme) und Milosz Brzozowski (Trainingsrückstand) verzichten.