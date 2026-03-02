Energie Cottbus: „Ich habe die Verantwortung“





Verwunderlich ist es dennoch nicht, dass beide Kontrahenten am vergangenen Spieltag 0:0 gespielt haben. Es ist eben die Taktik, die entscheidet, wenn sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen. Auf selbige wird man sicher auch den VfB antreffen, der mit vielversprechenden Talenten ausgestattet ist. Dass dort auch in der aktuellen Spielzeit bisher 35 Akteure eingesetzt worden sind, sei nur mal am Rande erwähnt. Zu achten ist dabei ganz besonders auf Noah Darvich, der aktuell bei sieben erzielten Toren steht. Die meisten Torvorlagen gab bisher Nicolas Sessa (5). So wird Pele Wollitz mit Sicherheit dieses starke Mittelfeld des VfB unter die Lupe genommen haben.



Erinnert man sich an die vergangene Saison zurück, dann wird man feststellen, dass man fast zum gleichen Zeitpunkt gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gespielt hat. Dort setzte es eine 0:2-Niederlage . Auch dieses Mal darf man mit einem unangenehmen Gegner rechnen. Zwar steht die Reserve ganz passabel im Mittelfeld, aber der mögliche Abstieg ist dennoch nicht abgewendet. Die Wollitz-Elf hat den Klassenverbleib bereits sicher, und ist mit 51 erzielten Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Nur Verl mit 60 Toren ist noch besser in dieser Statistik.

Pele Wollitz schätzt die Situation gegen die Reserve des VfB Stuttgart folgendermaßen ein:



„Diese Situation, welche es jetzt gibt, wird es nicht noch einmal so geben. Ich habe die Verantwortung als Außenseiter, alles dafür zu tun, um diese Position zu halten. Da sind viele Dinge in der Komplexität nicht so einfach.“



Weiterhin stehen Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) nicht zur Verfügung. Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) wird ebenfalls nicht dabei sein. Beim VfB Stuttgart II muss Trainer Nico Willig auf David Tritschler und Nogueira Azevedo (beide Knieverletzung) verzichten. Des Weiteren fallen Michael Glück (Sprunggelenkverletzung) und Jordan Majchrzak (Aufbautraining nach Schulterverletzung) aus.