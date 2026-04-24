Energie Cottbus: „Ich glaube, dass jeder sich einordnet.“

Wenn man dieses Duell genauer betrachtet und dabei das Hinspiel gedanklich aufgreift, und dazu noch die Partie gegen Essen mit berücksichtigt, dann fallen sofort Gemeinsamkeiten auf. Zunächst einmal wurden beide Spiele gewonnen.
Dazu lag man in beiden Partien zweimal in Rückstand. Zum Ende hin der jeweiligen Partien war die Wollitz-Elf in der Lage, die Rückstände in Siege umzuwandeln. Es zeigt aber auch, über welche gute Qualität die Gegner verfügen, um die Abwehrreihen vor Aufgaben zu stellen. Energie hatte aber oftmals die Qualität, Defizite auszugleichen. Funktionierte mal die Defensive nicht wie erwartet, dann konnten die Schützlinge von Pele Wollitz in der Offensive so einiges draufpacken, um am Ende des Tages doch als Sieger vom Platz zu gehen.
Aber ein Spektakel wird nicht an jedem Spieltag möglich sein. Es müssen auch mal wenige Tore zu einem Sieg reichen. Gerade dann, wenn man als FCE von vier Ligaspielen drei Duelle in auswärtigen Stadien absolvieren muss. Die Lausitzer haben aber schon oft bewiesen, dass sie in fremden Stadien mehr als nur bestehen können.____
Erfahrungswerte der Vergangenheit in Betracht ziehen?
Zwar sagen die Beteiligten immer, dass Duelle aus der Vergangenheit keine Rolle mehr spielen, können aber dennoch wichtig werden. In der vergangenen Spielzeit gewann Energie mit 1:0 in Köln. Jener Sieg musste in der Schlussphase aufopferungsvoll erkämpft werden. Denn Dominik Pelivan sah in der 74. Spielminute die Gelb-Rote Karte. Im Mittelfeld und auf der Sechs ein unverzichtbarer Akteur, was diesen Sieg nur noch wertvoller machte.
Im Rückspiel der vergangenen Saison siegte man ebenfalls 1:0. Jedoch ließ man da in der eigenen Defensive nichts anbrennen.
Und genau darauf wird es vielleicht auch dieses Mal ankommen, die gesunde Mitte zu finden. Und in so einem Saisonfinale kann jeder Fehler oder jede Aktion von hoher Bedeutung sein. Dies wird vielleicht Kölns Trainer Marian Wilhelm ähnlich sehen, auch wenn seine Mannschaft rechnerisch nicht mehr absteigen kann. Schließlich möchte man selbst sein Team dennoch weiterentwickeln.Des Weiteren sagte der Coach in der Pressekonferenz zur anstehenden Partie:
„Ich glaube, dass der Mannschaft seit vier Spielen klar ist, was sie will.“
Des Weiteren zog der Trainer ein Resümee darüber, wie sich seine Akteure in der verbleibenden Partie einbringen.
„Ich glaube, dass jeder sich einordnet oder in den Dienst der Mannschaft stellt, unabhängig davon, ob er beginnt oder von der Wechselbank kommt. “
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Kleines Lazarett bei beiden Teams
Leon Guwara fehlt weiterhin wegen seiner Oberschenkelverletzung.Die gleiche Verletzung bremstz derzeit Justin Butler aus. Köln muss indes auf Florian Engelhardt und Yannik Tonye (beide muskuläre Probleme) verzichten. Zum anderen fehlt Christoph Greger wegen Rückenbeschwerden. Marco Pledl fehlt wegen eines Kreuzbandrisses.