Energie Cottbus: „Ich glaube, dass jeder sich einordnet.“





Die Suche nach der Ausgewogenheit?





Wenn man dieses Duell genauer betrachtet und dabei das Hinspiel gedanklich aufgreift, und dazu noch die Partie gegen Essen mit berücksichtigt, dann fallen sofort Gemeinsamkeiten auf. Zunächst einmal wurden beide Spiele gewonnen.

Dazu lag man in beiden Partien zweimal in Rückstand. Zum Ende hin der jeweiligen Partien war die Wollitz-Elf in der Lage, die Rückstände in Siege umzuwandeln. Es zeigt aber auch, über welche gute Qualität die Gegner verfügen, um die Abwehrreihen vor Aufgaben zu stellen. Energie hatte aber oftmals die Qualität, Defizite auszugleichen. Funktionierte mal die Defensive nicht wie erwartet, dann konnten die Schützlinge von Pele Wollitz in der Offensive so einiges draufpacken, um am Ende des Tages doch als Sieger vom Platz zu gehen.



