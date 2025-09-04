Energie Cottbus greift gegen Schöneiche ins Landespokalgeschehen ein

Die neueste Meldung ist die Verpflichtung des Torhüters Marius Funk, welcher vom Ligakonkurrenten FC Ingolstadt in die Lausitz wechselt. Damit sicherte sich der FC Energie einen Keeper, der schon direkt gegen Schöneiche im Landespokal zum Einsatz kommen könnte. Außerdem gab es am Mittwochabend ein Freundschaftsspiel beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig, welches 2:2-Remis endete. In Verbindung mit diesem Spiel wurde im Bruno-Plache-Stadion die neue Rasenheizung eingeweiht.



Jetzt steht am Freitag um 19:30 Uhr das erste Landespokalspiel der Saison für den FC Energie an. Die Vorrunde und die 1. Runde wurden bereits ausgespielt. Jetzt greifen auch die Lausitzer in die anstehende 2. Runde des brandenburgischen Landespokals in das Geschehen ein.



Der SV Schöneiche hat bisher zwei Partien in der Brandenburgliga bestritten. Nach zwei absolvierten Spielen steht ein Punkt zu Buche. Jenes Remis wurde in der Partie beim SV Altlüdersdorf beim torlosen Remis erkämpft.

Die Personaldecke bei Energie sieht aktuell wie folgt aus: Es fehlen Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) und Lukas Michelbrink (Reha nach Sprunggelenkverletzung). Im vergangenen Spiel gegen Ingolstadt wurde Leon Guwara erneut ausgewechselt. Es wird sich zeigen, ob es gegen Schöneiche für eine Kadernominierung reichen wird. Auch Tim Campulka musste gegen den FCI ausgewechselt werden. Eine Option für die Innenverteidigung könnte also King Manu werden, der von Fortuna Düsseldorf verpflichtet worden ist. Dennis Slamar ist für diesen Wettbewerb noch gesperrt, da er in der vergangenen Saison die Rote Karte im Landespokalhalbfinale gegen den RSV Stahnsdorf gesehen hat.





