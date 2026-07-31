Energie Cottbus: Generalpprobe gegen Werder Bremen

– Foto: Schneider Torsten

Morgen, 15:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SV Werder Bremen Werder 15:00 live PUSH





Wie man in den sozialen Medien vernehmen konnte, trat die gesamte Mannschaft als Spider-Man verkleidet zur Premiere in einem Cottbuser Kino auf, und schaute sich anschließend gemeinsam das neue Kinoabenteuer der sympatischen Spinne aus der Nachbarschaft an. Die Idee dafür hatte der Linksverteidiger Anderson Lucoqiu.





Für das Testspiel gegen Werder Bremen waren bis zum heuttigen Freitag 6000 Tickets verkauft, wie der Verein auf seiner Website mitteilte. Des Weiteren wurde bekanntgegeben, dass die Stadionkassen an der Stromstraße geschlossen bleiben. Dafür ölffnet man die Kassen am Wernersteg. Gästefans können auf dem Parkplatz in der Parzellenstraße/Chemiefabrik parken, welche man vom Stadtring aus erreicht. Die Stadiontore werden um 13:30 Uhr geöffnet.



So wurde auch in dieser Woche intensiv trainiert. Indes konnte der Verein Die JUNO-BAU Burkhard Jurk e.K. aus Spremberg als Premiumpartner zur Saison 2026/2027 gewinnen. Darüber hinaus startete der Vorverkauf für das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Augsburg am 22. August, um 13:00 Uhr.





Energie traf bereits in der Vergangenheit auf den SV Werder Bremen. Im DFB-Pokal im Jahr 2022 und 2024 jeweils in der ersten Hauptrunde. In der Wintervorbereitung 2014/2015 testete der FCE in fremden Gefilden gegen das Werder-Team. Im Jahr 2005 traf man in der Sommervorbereitung im damaligen Stadion der Freundschaft vor rund 6.200 Zuschauern auf Werder. Der FCE gewann mit 2:1. Für Energie machte beide Tore Youssef Mokhtari. Für Werder traf kurz vor Schluss Mohamed Zidan.



Es besteht also noch die Möglichkeit die Zuschauerzahl von 6200 zu überschreiten. Das Team des FCE hat es auf jeden Fall verdient, auch im Testspiel noch mehr Zuschauer zu empfangen. So kann schließlich am besten den Rückkehrer Leonardo Bittencourt zu begrüßen. Dieser wechselte im Sommer ablösefrei von Bremen nach Cottbus.