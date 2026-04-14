Energie Cottbus gegen VfB Krieschow: Wo findet das Pokalfinale statt?

Grafik: Fußball-Landesverband

Ein ganzes Bundesland blickt am 23. Mai auf die Lausitz. Wenn der Fußball-Landesverband Brandenburg zur Entscheidung im Landespokal lädt, dann ist die Bühne bereit für ein Duell, das elektrisiert. Der FC Energie Cottbus trifft im heimischen Wohnzimmer auf den VfB 1921 Krieschow. Es ist ein Aufeinandertreffen der Gegensätze, das im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure die Massen bewegen wird.

Die Entscheidung ist gefallen, und sie hätte kaum mehr Symbolkraft besitzen können. Das LEAG Energie Stadion in Cottbus wird am 23. Mai 2026 zum Schauplatz des Endspiels im brandenburgischen Landespokal der Herren. Damit kehrt das Finale an einen Ort zurück, der für Leidenschaft und Fußballtradition steht. Für den Verband stand fest, dass diese Arena den würdigen Rahmen bildet, um dem wichtigsten Spiel auf Landesebene die nötige Gravitas zu verleihen. Die Bedingungen vor Ort versprechen ein sportliches Highlight, das weit über die Grenzen der Region hinausstrahlen soll. Es geht um mehr als nur eine Trophäe; es geht um die Ehre im märkischen Sand.

Das Duell der unterschiedlichen Welten

Auf dem Papier scheinen die Rollen klar verteilt, doch der Pokal kennt bekanntlich keine Logik. Mit dem FC Energie Cottbus tritt ein gestandener Drittligist an, der die Favoritenrolle in diesem Endspiel naturgemäß annimmt. Dem gegenüber steht der VfB 1921 Krieschow, der als ambitionierter Vertreter der Oberliga die Chance seines Lebens wittert. Es ist das klassische Aufeinandertreffen zwischen David und Goliath, ein Duell. Während die Profis aus Cottbus ihre Routine und Qualität in die Waagschale werfen, wird der Außenseiter aus Krieschow alles daransetzen, dem großen Nachbarn ein Bein zu stellen. Die sportliche Bedeutung dieses Finales lässt keinen Platz für Zweifel: Hier wird Geschichte geschrieben, egal wie das Ergebnis am Ende lautet.

Ein Tag im Rampenlicht der gesamten Nation

Dieses Spiel ist jedoch kein gewöhnliches Finale. Es ist fest eingebettet in den bundesweiten Finaltag der Amateure, an dem die Landespokalendspiele der DFB-Landesverbände ausgetragen werden. Das bedeutet, dass die Helden von Brandenburg nicht nur vor ihren eigenen Fans glänzen können, sondern ein Millionenpublikum in ganz Deutschland erreichen. Die ARD wird die Partie im Rahmen einer großen Live-Konferenz übertragen. In der ganzen Republik werden die Menschen zusehen, wie in Cottbus um jeden Zentimeter gekämpft wird. Diese mediale Präsenz hebt den Landespokal auf eine Stufe mit den großen Wettbewerben und sorgt dafür, dass die Emotionen der Lausitz in jedes Wohnzimmer transportiert werden.

Die Ungewissheit des sportlichen Erfolgs

Trotz aller Vorfreude schwebt ein sportliches Fragezeichen über dem festgesetzten Terminplan. Der Erfolg der Cottbuser in der laufenden Saison könnte für eine Terminkollision sorgen. Sollte der Verein an den Relegationsspielen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga teilnehmen, stünden die Planer vor einer logistischen Herausforderung. Der Verband hat diese Eventualität jedoch bereits fest im Blick und zeigt sich reaktionsschnell. Es finden bereits intensive Abstimmungen mit beiden Finalisten statt, um im Falle eines Aufstiegsrennens frühzeitig einen möglichen Alternativtermin zu prüfen. Diese Flexibilität unterstreicht, wie wichtig die Integrität des Wettbewerbs ist. Man möchte unter allen Umständen sicherstellen, dass das Finale unter den bestmöglichen Bedingungen stattfindet, ohne den sportlichen Weg des Vereins in die höhere Spielklasse zu behindern.

Warten auf den großen Moment der Entscheidung

Noch sind einige Details offen, die die Neugier der Anhänger befeuern und die Spannung ins Unermessliche steigern. Die genaue Anstoßzeit für das Duell steht aktuell noch nicht fest. Erst Anfang Mai wird die finale Bekanntgabe erwartet, wenn die letzten Abstimmungen mit den Partnern abgeschlossen sind. Auch die Informationen zu den Eintrittspreisen und dem Start des Kartenverkaufs halten die Fans noch in Atem. Jeder in Brandenburg weiß: Der 23. Mai 2026 wird ein Tag sein, an dem Helden geboren werden und die Emotionen auf den Rängen keine Grenzen kennen.