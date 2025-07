Energie Cottbus gegen Greifswald mit großer Moral

Zu viele einfache Fehler in der Defensive



Es waren die Gäste aus Greifswald, die besser ins Spiel fanden und so besseren Zugriff auf den Gegner hatten. Die Wollitz-Elf hatte in den ersten zehn Spielminuten viel Mühe, richtig in die Begegnung zu finden. Danach wurden die Lausitzer besser und ein zweiter Ball nach einem Eckball durch Cigerci kam zu Campulka. Dessen Schuss wurde von Greifswald abgeblockt (12.). Der anschließende Torschuss durch Butler strich rechts unten am Tor vorbei (14.). Als das Team von Wollitz endgültig gut im Spiel drin war, fiel das 0:1. Ein der Zschiesche-Elf wurde nicht unterbunden, sodass Günay in aller Ruhe in den Strafraum flanken konnte. Benyamina nahm den Ball an und schlenzte ihn ins lange Eck (21.). Auch beim zweiten Treffer sah Energie nicht aus. Tomety-Hemazro brachte den Ball in die Nähe des zweiten Pfostens, wo Günay den Ball per Kopf verarbeitete und anschließend im Tor versenkte (34.). Davor musste der FCE Can-Moustfa verletzungsbedingt auswechseln (32.).



Große Moral und Einsatzbereitschaft



Zum zweiten Durchgang kamen Duah und Hajrulla in die Begegnung rein. Und letzterer machte sofort auf sich aufmerksam. Die Rot-Weißen griffen über die linke Außenbahn an. Anschließend beförderte Borgmann den Ball in den Strafraum. Dort schnappte sich Hajrulla den Ball und behauptete sich gegen seine Gegenspieler und hatte keine Probleme, den Ball zum 1:2 zu versenken (46.). Beim 2:2 war es dann Engelhardt, der auf seinen Kapitän querlegte. Borgmann fackelte nicht lange und beförderte das Spielgerät ins Netz (57.). In diesen ersten Minuten des zweiten Durchgangs gelangen den Lausitzern nicht nur zwei Tore, sondern sie schafften es auch, die spielerische Kultur aufblühen zu lassen, was im ersten Durchgang nur im Ansatz geklappt hatte. Greifswald benötigte einige Spielminuten, bis sie wieder besseren Zugriff im Spiel hatten. Ein Torabschluss von Atilgan flog über das Tor hinweg (77.). Energie ging danach All-in und markierte das 3:2. Borgmann flankte auf den zweiten Pfosten, Hofmann lief im richtigen Moment in den Strafraum und streckte sich zum Kopfball. Dabei traf er den Ball perfekt und versenkte ihn im Tor (84.).



Fazit: Zu Beginn der Begegnung hatte Energie Probleme, in das Spiel zu finden, und fand keine Mittel, Greifswald auszuhebeln. Die wiederum gingen 0:2 in Führung und schienen alle Asse auf ihrer Seite zu haben. Doch der zweite Durchgang war für die Lausitzer bestimmt, die sich dann durch große Moral und Einsatzbereitschaft belohnten.