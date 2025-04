Energie Cottbus: „Für uns geht es um drei eminent wichtige Punkte“

Mit mehr Selbstvertrauen nach Unterhaching



Der FC Energie stoppte mit dem Heimsieg gegen Viktoria Köln den Negativlauf und behauptete aktuell den dritten Tabellenplatz in der 3. Liga. Dabei bestätigte Edgar Kaizer seine mehr als solide Leistung in der Innenverteidigung von Beginn an. Bereits beim Auswärtsspiel bei der Reserve von Dortmund II wurde das Eigengewächs eingewechselt und stellte mit seiner Spielweise die Weichen für den Startelfeinsatz gegen Viktoria Köln. In diesem Spiel tat er das, was seine Mitspieler auch getan haben. Nämlich zunächst konzentriert verteidigen und im passenden Augenblick das entscheidende Tor. An dieses war Kaizer zwar nicht beteiligt, setzte sich aber dafür viel mehr gegen spielerisch starke Offensivakteure der Viktoria durch. Es war sein Startelfdebüt beim FC Energie. Und falls Dennis Slamar weiterhin ausfallen sollte, steht Kaizer als vertrauensvolle Alternative definitiv bereit.



Jetzt steht das schwere Spiel bei der bereits abgestiegenen SpVgg Unterhaching an. Ein gefährliches Spiel, da die Gastgeber nichts mehr zu verlieren haben und sich für neue Vereine empfehlen können. Die Elf von Pele Wollitz ist sich bestimmt der Schwere des Spiels bewusst und sollte aber dennoch mit dem nötigen Selbstvertrauen ins Match gehen, welches man sich beim Heimsieg gegen Viktoria Köln geholt hat. Die Partie in Unterhaching dürfte ähnlich schwer werden wie der 2:0-Hinspielerfolg für den FC Energie . Doch mit viel harter Arbeit und entsprechender Geduld dürfte ein Auswärtssieg machbar sein.

Des Weiteren sagte Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins wichtige Worte, was das Spiel seiner Mannschaft in Unterhaching anbelangt: „Für uns geht es um drei eminent wichtige Punkte. Drei Punkte würden auch für uns noch einmal etwas verändern. Das vergangene Spiel gegen Köln hat uns gutgetan. Dies gilt es in dem Bewusstsein mitzunehmen, dass man erneut verantwortungsvolle und verlässliche Spieler am Samstag auf dem Platz bringt. Wir nehmen auch zwei Spieler mehr mit, um auf gewisse Situationen vorbereitet zu sein.“



Erneut Ausfälle zu vermelden



Pele Wollitz muss weiterhin auf seinen Innenverteidiger Dennis Slamar wegen eines Bänderrisses verzichten und wird damit wohl für die restlichen anstehenden Partien ausfallen. Erik Tallig wird ebenfalls weiterhin wegen einer Muskelverletzung ausfallen. Nana Adu (Fußverletzung), Robin Littig (Leistenverletzung) und Leander Popp (Außenbandverletzung werden Unterhaching-Trainer Sven Bender definitiv nicht zur Verfügung stehen.



Die SpVgg Unterhaching hat durch den bereits feststehenden Abstieg keinen Druck mehr und kann befreit aufspielen, um sich vielleicht für neue Vereine zu empfehlen. Für Energie wird es erneut ein Prüfstein um den Kampf für die ersten drei Ränge in der Tabelle. Zu unterschätzen ist der Gegner definitiv nicht, der dennoch über eine gewisse Qualität im Kader verfügt.