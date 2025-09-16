Energie Cottbus: „Freude auf das erste Ligaspiel vor unseren Fans.“





Ein Duell, welches noch immer elektrisiert



Spiele zwischen Cottbus und Aue waren schon immer von Spannung und Traditionen geprägt. So trafen beide Vereine bereits im Dezember 1973 in der DDR-Oberliga aufeinander. Dort hatte Energie oft das Nachsehen, und gewann nur drei von zwölf Duellen. In der 2. Bundesliga gab es sieben Duelle in Cottbus. Davon gingen sechs Siege an Energie. In der 3. Liga gab es bisher nur zwei Duelle. Eines endete 0:0, das andere gewann Energie knapp am 29.03.2025 mit 1:0.



Doch ist es ein Duell der Gegensätze? Energie gewann mit 3:0 bei Waldhof Mannheim. Aue musste sich daheim im Erzgebirge der Viktoria aus Köln mit 0:3 geschlagen geben. Die Lausitzer nach fünf Spieltagen acht Punkte erreicht. Aue hat derzeir vier Zähler auf dem Konto und konnte in fremden Stadien noch keinen einzigen Punkt holen. Die interessante Komponente dazu ist, dass Energie in der aktuellen Saison noch kein Ligaspiel gewonnen hat. Gegen Saarbrücken und Ingolstadt gab es jeweils ein Remis.



Doch der überzeugende Auftritt beim 3:0-Erfolg in Mannheim sollte noch mehr Auftrieb geben. Es besteht bei solchen Situationen oft die Gefahr, dass man nachlässig wird. Und bei angeschlagenen Gegnern wie Erzgebirge Aue steigt dabei die Wahrscheinlichkeit noch einmal. Angeschlagene Gegner waren schon immer sehr gefährlich. Und die Erzgebirgler verfügen über genug Qualität, um aus dieser Misere wieder herauszukommen.



Zu Beginn der aktuellen Woche konnte der FC Energie um die 11.000 Tickets verkaufen. Bis zum Spieltag könnte die Tendenz noch steigen. Denn Flutlichtspiele haben ihren ganz besonderen Reiz.



Aber auch Neuzugang Marius Funk freut sich auf das Duell, der im Ligabetrieb zum ersten Mal ein Heimspiel für den FC Energie absolvieren wird. Dabei blickte er auch auf der Website des Vereins auf die vergangenen Tage zurück:



„Ich habe schon in der vergangenen Woche im Landespokal gespielt, aber das Mannheim war natürlich so gesehen ein Debüt, wie man es sich wünscht. Ich denke, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Eine sehr disziplinierte und geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel für den Erfolg. Wir haben defensiv wenig zugelassen, da haben es die Jungs mir auch nicht allzu schwer gemacht. In der Offensive hatten wir wirklich viele Chancen und hätten das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit zumachen können. Am Ende sind wir sehr froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben, wollen jetzt gut regenerieren, und dann freue ich mich schon sehr auf das erste Ligaspiel vor unseren Fans.“



Ausfälle bei beiden Mannschaften



Neben Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) kann auch Leon Guwara (Aufbautraining) nicht in das Spielgeschehen eingreifen. Bei den Erzgebirglern muss Jens Härtel auf Marcel Bär (Trainingsaufbau nach Achillessehnenriss), Borys Tashchy (Probleme) und Can Özkan (Reha nach Kreuzbandriss) verzichten.



Die letzten fünf Duelle gegeneinander



3. Liga: Sa. 29.03.2025; Energie - Aue 1:0 (0:0)

3. Liga: Di. 22.10.2024; Aue - Energie 1:3 (1:1)

3. Liga: Mi. 02.03.2016; Energie - Aue 0:0 (0:0)

3. Liga: Fr. 18.09.2015; Aue - Energie 1:0 (1:0)

2. Liga: Fr. 21.02.2024; Energie - Aue 2:3 (0:3)



Bilanz aus Energiesicht: 2 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen