Energie Cottbus: „Es wird nicht mehr das große Rotieren geben.“

Bisher trafen beide Klubs nicht im brandenburgischen Landespokal aufeinander. Damit ist der Gegner etwas schwieriger einzuschätzen, da man als FC Energie auch die Platzverhältnisse bisher nicht kennt. Doch wer eine Runde weiterkommen möchte, muss ohnehin alles so nehmen, wie es kommt. Damit haben die vermeintlichen Reservespieler die Möglichkeit, sich zu beweisen.



Nimmt man dabei die Ersatzbank



Der FC Straußberg ist keineswegs zu unterschätzen. In der Landesklasse Nord in Brandenburg ist die Sedlak-Elf derzeit auf Platz 1 der Tabelle angesiedelt. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den FV Wandlitz verfügt man nach sechs Ligaspielen über achtzehn Punkte und ein Torverhältnis von 14:2. Damit ist mit Sicherheit ein hohes Selbstvertrauen der Straußberger zu erwarten. Also erneut ein Geduldsspiel für die Wollitz-Elf?



„Jetzt gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, unter der Woche zu spielen. Wer dann eine Topleistung bringt, der hat immer die Chance, auf dem Platz zu stehen. Es wird nicht mehr das große Rotieren geben, sondern wer richtig funktioniert. So ist das in diesem Geschäft.“



Weiterhin fällt Elias Bethke (Reha nach OP) aus. Jonas Hofmann (Leistenprobleme), steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Lukas Michelbrink weilt derzeit bei der litauischen Nationalmannschaft, die in der WM-Qualifikation am Sonntag ein Spiel gegen Polen bestreiten werden.