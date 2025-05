Energie Cottbus: „Es war Leidenschaft und Wille auf dem Platz.“

Energie mit „Jetzt-erst-Recht-Mentalität“Energie ging mit einer konzentrierten Leistung in das Spiel und war zunächst auf einer sicheren Defensive ausgerichtet. Mit Kusic und Pelivan in der Innenverteidigung wurde dies sichergestellt und die Gäste schufen so die Stabilität der Hinrunde. Hansa wirkte etwas ideenlos, weil Energie gemeinschaftlich um jeden Zentimeter des Rasens kämpfte. Dann sorgte Energie für einen ersten spielerischen Moment. Cigerci steckte auf Hofmann durch. Der blieb aber an Hansas Defensive hängen (7.). Dann kam für Energie ein gut durchdachter Angriff am rechten Strafraum! Pelivan bediente Hofmann, der dann Engelhardt durchsteckte. Der Stürmer befand sich leicht im Fallen und vollendete ins lange Eck zum 1:0 (8.). Dieses Tor sorgte für Sicherheit und bescherte den Gästen sogar das 2:0. Ein Konter wurde gut über den linken Flügel ausgespielt und Thiele wurde im Strafraum nicht angegriffen, sodass der Stürmer ins lange Eck vollstreckte. (19.) Dann kam für den FCE ein gut durchdachter Angriff sich Engelhardt durchsteckte. Der Stürmer befand sich leicht im Fallen und vollendete ins linke lange Eck zum 1:0. (8.). Dieses Tor sorgte für die erhoffte Sicherheit und Energie ging sogar mit 2:0 in Führung. Ein Konter und schöner Angriff über den linken Flügel sorgte dafür. Thiele wurde im Strafraum nicht angegriffen und vollstreckte ins lange Eck. (19.). Im weiteren Verlauf agierte Energie aus einer stabilen Defensive. Auch die Offensivkräfte halfen mit in der Defensive aus, sodass das 2:0 in die Halbzeit gebracht wurde.

Energie ohne Nervosität, aber dafür mit mehr Konzentration



Im zweiten Durchgang machte Energie erstmal so weiter und ging sogar mit 3:0 in Führung. Hansa leistete sich einen schweren Fehler im Aufbauspiel und Copado roch ziemlich schnell die Lunte und staubte zum dritten Tor ab (50.). Hansa versuchte daraufhin alles und kam zum 1:3-Anschlusstreffer. Einen ausgeführten Freistoß nutzte Rossipal zum Tor und ließ Bethke keine Möglichkeit zur Abwehr (55.). Bei Harenbrocks (65.) und Kensombis Abschluss (73.) war Bethke wieder zur Stelle. Dann musste Franz Pfanne wegen eines taktischen Fouls mit Gelb-Rot vom Platz (79.). Dennoch kam Hansa in den verbleibenden Spielminuten wieder auf, aber Energie kämpfte mit sehr viel Leidenschaft und verdient sich diesen Sieg redlich.



Fazit: Es hat einfach alles für den FCE gepasst. Sie spielten nicht nur wunderbare Tore heraus, sondern wussten auch wie man die Hausherren vor Aufgaben stellen kann. Jetzt geht es im letzten Heimspiel am Samstag gegen Ingolstadt um alles.