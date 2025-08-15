Energie Cottbus: „Es müsste so viel zusammenkommen.“

Morgen, 18:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Hannover 96 Hannover 96 18:00 live PUSH





Mit vier erreichten Punkten aus zwei Ligapartien teilt sich Energie Platz 2 der Tabelle mit dem SV Wehen Wiesbaden. Hannover 96 nimmt in der zweiten Liga Platz 3 ein. Wobei zu bedenken ist, dass die Tabellen zum jetzigen Zeitpunkt wenig Aussagekraft besitzen.



Wie in einem Pokalspiel wurde es für den FCE in den bisherigen Ligapartien dramatisch. Zwar traten die Lausitzer gegen Saarbrücken sehr dominant auf, was zwischenzeitlich eine 3:1-Führung zur Folge hatte. Doch am Ende reichte es nur zu einem 3:3-Unentschieden, da die Gäste in der Nachspielzeit ausglichen. In Schweinfurt wurde Energies Geduld auf die Probe gestellt. Es gab eine Vielzahl von Torraumszenen. Doch erst in der Nachspielzeit und mit zwei Mann in der Überzahl wurde der Sieg sichergestellt.



Bei Hannover 96 ist bemerkenswert, dass sie im ersten Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern über weite Phasen der Begegnung dominant auftraten, und von Beginn an des Spiels das spielbestimmende Team gewesen sind. In der Defensive ließen sie wenig zu, was sich auch im Spiel bei Fortuna Düsseldorf widerspiegelte.



Damit ist für Pele Wollitz klar, dass Hannover 96 als Favorit in diese Begegnung gehen wird:



„Es müsste so viel zusammenkommen. Der Gegner dürfte keinen guten Tag haben, wir dafür aber einen außergewöhnlichen Tag. Warum sollten wir nicht daran glauben? Doch dafür ist eine Topleistung unsererseits nötig. Auf Grundlage, wie Hannover 96 den Fußball in den ersten beiden Spieltagen interpretiert hat, ist für uns die Außenseiterchance für meine Mannschaft noch viel größer geworden.“



Pele Wollitz muss derzeit auf Moritz Hannemann (Trainingsrückstand nach Adduktorenverletzung) und Lukas Michelbrink (Reha nach Sprunggelenkverletzung) verzichten. Bei Timmy Thiele wird kurzfristig entschieden, ob es für eine Kadernominierung reichen wird.



Bei der Mannschaft von Christian Titz fehlen Waniss Taibi (Muskelverletzung), Benedikt Pichler (Leistenverletzung), Monju Momuluh (krank) und Mustapha Bundu (Prellung).



Fazit: Energie hat in der Offensive viel Qualität auf dem Platz. Hannover zeichnet sich derzeit durch eine starke Defensive aus, was für eine spannende Pokalbegegnung sorgen könnte. In der Vergangenheit war der FCE häufig nahe an der Sensation dran gewesen. Doch geklappt hat es nie. In diesem Pokalfight wird es vorwiegend auf die Geduld und das Momentum ankommen, was diese Partie entscheiden könnte.