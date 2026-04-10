Energie Cottbus: „Es liegt sehr viel auf dem Platz“

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr VfL Osnabrück VfL Osnabrück FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 live PUSH

Am vergangenen Spieltag lieferte Energie eine überzeugende Leistung gegen den TSV 1860 München ab. Gleichzeitig war es der zweite Sieg in der englischen Woche. Jetzt steht der Abschluss ebensolcher an. Und damit könnte die Wollitz-Elf das Pfund richtig rund gestalten.



