Energie Cottbus: „Es liegt sehr viel auf dem Platz“

Außerdem ist alles gegeben, was so ein Topspiel an der Bremer Brücke benötigt. Energie hat nicht nur zwei Siege in Folge errungen, sondern ist damit einhergehend mit viel Selbstvertrauen und einem Plan ausgestattet, wie man seine Gegner auseinandernehmen könnte. Eine Taktik ist nicht nur dann erfolgreich, wenn man sie bei herausgespielten Toren optimal anwendet. Sondern auch, wenn man in der Lage ist, einen Gegner über die gesamten 90 Minuten zu beherrschen. Dies war bisher bei Energie selten der Fall. Aber es war demzufolge immer richtig, bodenständig zu bleiben.
Wenn es dann doch so ist, dass man dennoch mehr erreicht hat, dann ist diese Prämisse noch höher einzuschätzen. Man tut sich oft gegen Mannschaften schwer, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Mit dem Sieg in Havelse wurde bewiesen, dass man auch in dieser Hinsicht einen Plan hat.
Jetzt geht es zum Tabellenführer nach Osnabrück. Energie hat auch in der aktuellen Saison für reichlich Furore in den Auswärtsspielen gesorgt. Allerdings gab es auch Niederlagen gegen spielstarke Teams, wie in der Hinrunde bei 1860 München
, oder die herbe 1:4-Niederlage bei Alemannia Aachen
. So schätzt Pele Wollittz die Lage vor dem Spiel beim VfL Osnabrück ein:
„Es liegt sehr viel auf dem Platz.“, meinte der Coach im Hinblick auf das kommende Spiel und die sechs verbleibenden Partien in der 3. Liga. Dabei geht es für beide Mannschaften um sehr viel. So meinte Wollitz weiter: „Volle Kapelle, Blick nach vorne.“