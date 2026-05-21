Energie Cottbus: „Es kann ein Fußballfest für beide Vereine werden“

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Allein schon deswegen, weil beiden Teams eine große Aufmerksamkeit zuteil wird, da erneut der „Finaltag der Amateure“ in allen Bundesländern steigt. So können sich interessante Spieler nicht nur vor Scouts empfehlen, sondern etwas für das eigene Prestige tun.





Es ist aber sicher davon auszugehen, dass beide Teams gewinnen wollen. Zumal unter anderem mit Andy Hebler ein Akteur beim VfB unter Vertrag steht, der seine Ausbildung als Jugendspieler beim FC Energie durchlief, und anschließend für die damalige U23 des FC Energie gespielt hat. Auch Krieschows sportlicher Leiter, Toni Lempke, spielte einst für Energies U23, und stammt ebenfalls aus der FCE-Schmiede. Dass sein Vater Ralf Lempke eine große Legende beim FC Energie darstellt, sei nur mal nebenbei erwähnt.Dass Fritz Pflug bei Krieschow im Tor stehen wird, tritt wegen einer Verletzung aus dem vergangenen Jahr leider nicht ein. Er hätte sicher sehr gerne gegen seinen Ex-Verein gespielt. Möglich ist dies definitiv für Sebastian Mellack, der zwar nicht direkt aus der Schmiede des FCE stammt, aber immerhin für die Cottbuser Krebse in Kindstagen gekickt hat. Dabei besitzt Mellack ein Gardemaß mit 199 cm Körpergröße. In der laufenden NOFV-Oberliga-Süd-Saison absolvierte er bisher 24 von 29 Partien.Das sagte Tobi Röder zum bevorstehenden Match am Samstag:„Dieses Pokalfinale kann für die Lausitz und die Region ein Fußballfest werden. Wir hatten bereits dieses Duell vor ein paar Jahren in Luckenwalde gehabt, wo das Drumherum nicht ganz so gut gewesen ist. Aber jetzt gemeinsam in der Lausitz, kann es ein Fußballfest für beide Vereine werden.“Auch Krieschows Trainer Robert Koch hat eine ähnliche Meinung zum großen Match am Samstag:

„Wir freuen uns riesig, dass wir es erneut in das Landespokalfinale geschafft haben. Wir werden hoffentlich ein Fußballfest erleben. Die Vorzeichen sind dank der Teilnahme am DFB-Pokal bereits geklärt. Grundsätzlich gibt es aber einen Titel zu holen. Die kleine Chance, die wir haben, möchten wir am Schopf packen. Cottbus ist der klare Favorit, was uns bewusst ist. Trotz alledem haben wir uns gut vorbereitet. Und werden uns noch weiter vorbereiten, um das Unmögliche möglich zu machen.“

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