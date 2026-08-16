Energie Cottbus: „Es ist nicht ausreichend für die 2. Bundesliga!“

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Pele Wollitz musste in der Innenverteidigung auf King Manu verzichten. Linksdefensiv übernahm Fousseny Doumbia für Jannis Zaydan. Lucas Copado rückte vom Mittelfeld in die Spitze für den verletzten Erik Engelhardt. Dafür füllte Julian Guttau den jetzt freien Platz im Mittelfeld. Christian Kinsombi kam neu rein, und agierte hinter den Spitzen. Von Energies Spitzen oder gar Offensivaktionen sah man erst einmal nichts. Denn es waren die Hausherren, die selbstbewusst die Zweikämpfe suchten, und erfolgreich bestritten. Energie hatte gut zu tun, den Ball vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Denn die Arminia trieb ihr Spiel über die Außenbahnen an, was zur Folge hatte, dass die defensive Kette des FCE nicht selten auseinandergezogen worden ist.

Die Offensive der Gäste hatte es demzufolge schwer, in Fahrt zu kommen. Die Arminia schaffte es, stetig die Gäste in der eigenen Hälfte zu beschäftigen. So führte dann ein Ballverlust von Energie an der Mittellinie zum 1:0. Der Rechtsverteidiger Henri Koudossou nahm Tempo auf, und ließ sich auf dem Weg zum Strafraum nicht abschütteln. Rechts am Strafraum legte er den Ball in die Mitte, wo Joel Grodowski aus Nahdistanz einschob (26.).Schon bald erhöhte der Schütze zum ersten Tor auf 2:0. Erneut verlor die Wollitz-Elf den Ball in der Nähe der Mittellinie. So lief Grodowski allein auf Marcel Lotka zu, der seinen Kasten verließ. So war es für Grodowski einfach, den Ball ins leere Tor zu heben (37.). Gleichzeitig stellte dieses Ergebnis den Halbzeitstand dar.

Wenig Aufbäumen bei Energie

Mit einem Doppelwechsel zur zweiten Halbzeit wollte Pele Wollitz neue Impulse bei seinem Team entfachen. Aber richtig zur Geltung kamen jene Impulse nicht. Jedoch sorgten die eingewechselten Spieler wie Axel Borgmann und Justin Butler für mehr Robustheit auf ihren Positionen, und waren dabei in der Lage, auch mal den Ball zu behaupten.



Jedoch waren es die Hausherren, die sich eine große Torchance erarbeitet haben. Der unbekümmerte Thaddäus Momuluh, der häufig für Unruhe sorgte, flankte von Rechtsaußen in den Strafraum, wo Marius Wörl das Spielgerät per Kopf über den Querbalken setzte (54.). Im weiteren Verlauf kamen die Bielefelder nicht mehr so häufig in den gegnerischen Strafraum, da der FCE mehr Zugriff in der Defensive gewann. Allerdings blieb es aus, entscheidende Bälle für die Offensive festzumachen.



So mussten die Arminen nicht mehr als nötig tun, um den Sieg sicher in die Zielgerade zu bekommen. So vereitelte der FCE-Schlussmann Marcel Lotka die Großchance von Benjamin Boakye, indem er aus dem Tor kam und den Schussweg des Schützen erschwerte. So ging der Ball links am Pfosten vorbei (73.). Dann rannte Tolcay Cigerci im Strafraum Isiah Young um. Den fälligen Strafstoß verwandelte Joel Grodowski sicher (76.).

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Stimmen zum Spiel:



Oliver Kirch (DSC): „Die Art und Weise wie wir ins Spiel gekommen sind, und Cottbus das Leben schwer gemacht haben, war so geplant. In der ersten Phase erarbeiteten wir uns viele Torchancen und haben Kontersituationen des Gegners vermieden. In der Schlussphase des ersten Durchgangs war ich weniger zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wieder klarer gespielt. In der Art und Weise haben wir es geschafft, dass Cottbus keine echte Torchance hatte.“



Pele Wollitz (FCE): „So wie wir das Spiel begonnen haben, ist nicht ausreichend für die 2. Liga. Uns fehlten Körperlichkeit und Überzeugung. Wir hatten Glück nicht schon früher zurückzuliegen.“

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Fazit: Energie blieb an diesem Spieltag vieles schuldig. Dass man keinen Zugriff auf den Gegner fand, war eine Sache. Aber im Verhalten sowohl mit als auch ohne Ball wenig Wert auf Zweikampfführung zu legen, ist die andere Sache. Ganz abgesehen von der Ballbehauptung. Offensiv fand die Wollitz-Elf bis auf einige Standardsituationen nicht statt. Und daran muss in den kommenden Wochen intensiv gearbeitet werden. Allerdings ist dabei die Kirche noch im Dorf zu lassen, da erst der zweite Spieltag absolviert ist. Und ein Holperstart muss ja nicht immer etwas Schlechtes bedeuten.