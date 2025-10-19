Energie Cottbus: „Es ist harte Arbeit in der 3. Liga.“

Offensive Magerkost im ersten AbschnittDie ersten Spielminuten waren von einer kämpferischen Gangart geprägt, die sich aber stets in einem fairen Rahmen bewegte. Die Hausherren versuchten sich auf den Flügeln durchzusetzen. Energie wollte den Erfolg über Standardsituationen suchen. Torgefahr kam dabei auf beiden Seiten nicht auf. Entweder klärten die jeweiligen Abwehrreihen, oder es wurden Abseitspositionen von den Linienrichtern angezeigt.Ulm schaltete in einer Situation schnell mit Leon Dajaku um, der es aber dann zu kompliziert spielte, um überhaupt annähernd Torgefahr aufkommen zu lassen (22.). Kurz danach vergaben die Gäste eine mögliche Führung zum 1:0. Ein Eckball wurde scharf in den Strafraum gespielt, wo drei FCE-Akteure den Ball verpassten. Am Ende kam Tim Campulka zum Abschluss, der den Ball über den Querbalken setzte (26.). Anschließend wurde Ulm nach einer Standardsituation gefährlich. Der Ball kam von der Grundlinie herein, wurde dann auf dem zweiten Pfosten verlängert, wo Lucas Röser mit einem Volleyschuss zum Abschluss kam. Henry Rorig stand dabei goldrichtig, und blockte den straffen Schuss ab (30.). Bis zum Halbzeitpfiff versuchten beide Teams, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Jedoch blieb es erst einmal beim torlosen Remis.Energie mit Steigerung im zweiten Abschnitt

Zum zweiten Durchgang kam Energie besser aus der Kabine und konnte mehr den Ballbesitz auf ihre Seite transferieren. Mit zunehmender Spieldauer gewannen die Lausitzer mehr Spielkontrolle, und spielten sich dabei immer näher an den gegnerischen Strafraum heran. Eine erste Möglichkeit gab es dazu, als ein zweiter Ball zu Erik Engelhardt gelangte, der sofort den Abschluss suchte, aber den Ball links unten am Tor vorbeisetzte (50.).



In den darauffolgenden Minuten gab es einige kleine Nickligkeiten und Fouls, die auf beiden Seiten mit Gelben Karten geahndet wurden. Danach gab es wieder Fußball, wo sich die Gäste erneut auf ihr Offensivspiel konzentrierten. Tolcay Cigerci nahm eine Flanke im Fünfmeterraum an, wo er sie auch auf das SSV-Gehäuse brachte. Aber Niklas Kölle rettete für seinen geschlagenen Keeper Christian Ortag auf der Torlinie (63.). Kurz darauf wurden die Gastgeber bei einem Eckball gefährlich, welchen Energies King Manu auf das eigene Tor gefährlich abgefälscht hatte. Sein Schlussmann Marius Funk war aber auf dem Posten und packte sicher zu (65.).



Doch dann wurde es knifflig, nachdem der Pfiff nach einem bereits ausgeführten Freistoß für Energie ertönte. Ben Westermeier hatte E. Engelhardt zu Boden gerissen. T. Cigerci verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:1 trocken ins rechte untere Eck, und schickte dabei den SSV-Keeper in die falsche Ecke (67.). Im weiteren Spielverlauf versuchte Energie dann, den Deckel draufzumachen, und lauerte auf Umschaltmomente und ein schnelles Konterspiel, was aber nicht zur vollen Zufriedenheit geglückt war.



Dann setzte sich mal Ulm gut durch. Max Brandt behauptete sich rechts am Strafraum, und wollte auf den eingewechselten Paul Besong abspielen. Jedoch wurde der Ball zu lang, welchen Besong nicht erreichen konnte (75.). Einige Minuten danach verpasste Energie die Entscheidung. T. Cigerci kam nach einer Standardsituation an den Ball, wobei der Mittelfeldspieler sofort den Abschluss suchte. So zwang er C. Ortag zu einer Glanzparade (83.). Anschließend folgte das überraschende 1:1 für die Gastgeber. Der Rechtsverteidiger Max Scholze nahm den Ball aus rund 22 Metern Torentfernung an, um anschließend mit einem Flachschuss den Abschluss zu suchen. Zwar kam M. Funk noch an den Ball heran, konnte aber den Einschlag unten rechts nicht mehr verhindern (84.).



Dann waren die Hausherren kurz davor, vielleicht den Heimsieg zu landen. N. Kölle kam vielversprechend auf dem rechten Flügel zur Flanke, und fand dann den Kopf des eingewechselten André Becker, der den Ball knapp über das FCE-Tor setzte (87.). Doch in der Nachspielzeit wies Energie einmal mehr die vorhandene Qualität im Angriff nach. Henry Rorig setzte sich auf seinem rechten Flügel durch, und schlug eine hohe Flanke auf den zweiten Pfosten, wo E. Engelhardt sich nach oben schraubte und aus Nahdistanz zum 2:1 und zum Auswärtssieg einnickte (90.+5).



Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Es ist harte Arbeit in der 3. Liga. Unsere erste Halbzeit ist sehr bescheiden gewesen, und wurde dem Tabellenplatz nicht gerecht. Wir haben während der Partie Probleme, unsere Spieler zu erreichen. Deshalb war es entscheidend, besser aus der Halbzeit zu kommen. Wir nahmen eine Anpassung vor und hatten dann das Spiel unter unserer Kontrolle. Wir arbeiteten zunehmend intensiver und besser gegen den Ball. So entstand mehr Wucht in unserem Angriffsspiel. Dass Ulm die meisten Gegentore in der Nachspielzeit kassiert, ist bei uns ein Thema gewesen. Dennoch gibt es Inhalte, die wir zu verbessern haben.“



Fazit: Die erste Halbzeit verlief nicht nach dem Geschmack von Pele Wollitz. Allerdings steigerte sich sein Team im zweiten Durchgang, und kam zur verdienten Führung. Dabei ließ sich seine Mannschaft nicht vom Ausgleich beunruhigen, was zur Folge hatte, dass man in der Nachspielzeit den Sieg gesichert hat. So zog man nachträglich die richtigen Lehren aus der Niederlage beim SC Verl. So stehen drei weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt auf dem Konto. Am Ende des Tages ist es aber auch eine Qualität, die Patzer der Konkurrenz am Spieltag auszunutzen.