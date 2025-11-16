Energie Cottbus: „Es ist ein listiges Spiel gewesen.“

Ein Krimi ohne Abtastphase



Die Begegnung benötigte keine Abtastphase, weil die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung gegangen sind. Henry Rorig eroberte den Ball im Mittelfeld, und spielte ihn anschließend nach vorn, wo Engelhardt, der mit dem Rücken zum Tor stand, auf Merveille Biankadi abspielte. Letzterer bediente Cigerci, der den gestarteten Can Moustfa auf der linken Außenbahn im Blickfeld hatte. Sofort spielte der Zehner auf Can ab, der in den Strafraum zog, und das Spielgerät im rechten unteren Eck versenkte (1.). Die Gäste gingen auf das schnelle 0:2, doch kassierten sie den Ausgleich. Ein Eckball kam auf den ersten Pfosten, wo Maurice Covic zum Kopfball ging, und im Fünfmeterraum zum 1:1 ins linke untere Eck vollendete (11.).



Die Wollitz-Elf spielte weiter, als wäre nichts gewesen. So kam es dann zur großen Möglichkeit, das 1:2 zu erzielen. Über die rechte Außenbahn kam der Ball auf den zweiten Pfosten, wo M. Biankadi einschussbereit abschloss, den Ball aber knapp neben das Tor setzte (20.). Im weiteren Verlauf verlor die Partie an Schwung, sodass das Geschehen weitgehend im Mittelfeld stattfand. Nur einmal musste FCE-Schlussmann Alexander Sebald eingreifen, als die Hausherren konterten. Der Keeper kam im richtigen Moment aus seinem Kasten, und klärte zum Eckball für die Gastgeber (32.).



Doch dann vollzogen die Gäste einen Geniestreich. Henry Rorig eroberte den Ball im Strafraum zurück, wo er zu Dominik Pelivan querlegte. Der Sechser suchte aus zentraler Position den Abschluss, und traf ins linke untere Eck zum 1:2 (39.).

Ein Duell auf Messers Schneide



Zum Beginn des zweiten Abschnitts ließ Pele Wollitz zunächst seine Startelf unverändert. Diese sah sich dann dem erneuten Ausgleich der Hausherren gegenüber. Jannis Lang wurde auf dem rechten Flügel nicht richtig angegriffen, sodass er ungehindert den Ball in den Strafraum bringen konnte. George Didoss stand goldrichtig und vollendete aus Nahdistanz zum 2:2 (52.). Die Hausherren versuchten von da an auf die Führung zu drücken, und forcierten dementsprechend Kontersituationen. Allerdings wurden eben solche abgefangen, indem Dominik Pelivan gut dazwischenstand, um die Situationen zu bereinigen (59.).



Im weiteren Verlauf fand kein Sturmlauf der Hausherren statt, da Energie defensiv wieder sicher gestanden hat, aber selbst zu wenig für die Offensive tat. So war in der Schlussphase ein echtes Kampfspiel zu erwarten. Genau in diese Phase hinein markierte Energie das 2:3. Der Ball fand seinen Weg lang in die Spitze, wo Axel Borgmann an 03-Schlussmann Yannic Stein scheiterte. Jedoch gelangte Borgmann erneut an den Ball, und spielte ihn von der Grundlinie aus nach innen, wo Tolcay Cigerci im Fünfmeterraum aus Nahdistanz einköpfte (76.).



In der Schlussphase ließen die Gäste kaum noch etwas zu. Und machten den Deckel in der Nachspielzeit drauf. Justin Butler drang links in den Strafraum ein. Anschließend legte er auf den zweiten Pfosten quer, wo Moritz Hannemann aus Nahdistanz den Ball zum 2:4 im 03-Kasten unterbrachte.



___



Die Stimmen zum Spiel aus Energiesicht:



Dominik Pelivan: „Es hat eine Menge Spaß gemacht, weil es auch ein listiges Spiel gewesen ist. Der Spielverlauf ist ein wenig wild gewesen. Wir hätten in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen können, aber alles in allem war es ein verdienter Sieg.“



Anderson Lucoqui: „Wir sind eine Runde weiter. Hoffentlich folgen jetzt die nächsten drei Punkte bei Rot-Weiß Essen. Wir haben unsere Arbeit gegen Babelsberg getan, weil ein solches Spiel kann auch eklig sein. Wir hatten eine gute Einstellung. Solch ein Spiel kann man schon mal verlieren, wenn man nicht aufpasst. Für die Stadt, für den Verein, und für alle anderen auch ist dieser Sieg essenziell.“



Axel Borgmann: „Ich bin sehr zufrieden und stolz auf die Mannschaft. Es war klar, dass es ein schwieriges Spiel werden würde. Ich bin froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Dieses Spiel hier hätte nichts daran geändert, wenn wir die zwei Ligaspiele davor gewonnen hätten. Es wäre der gleiche Druck gewesen, wenn wir hier als Tabellenführer hergekommen wären. Wir wussten, was uns hier erwarten würde. Am Ende ist es eng gewesen, da wir sie mit Kleinigkeiten in das Spiel zurückgeholt haben. Dennoch waren wir sehr diszipliniert und haben den Ball super laufen lassen.“