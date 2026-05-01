Energie Cottbus: „Es ist alles möglich.“

– Foto: Schneider Torsten

An diesem 36. Spieltag steigt für Energie Cottbus das nächste Topspiel. Dieses Mal reist man zu der Überraschungsmannschaft des MSV Duisburg.

Dieses Duell dürfte ein echtes Kräftemessen werden. Denn es spielen die Überraschungsmannschaften der Saison gegeneinander. Bereits im Hinspiel hat sich gezeigt, dass jede noch so kleine Aktion entscheidend sein kann, und jeder Zentimeter bis zu den letzten Sekunden einer Partie gegangen werden nuss. Denn Energie sah nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung wie der sichere Sieger aus. Doch die Hirsch-Elf kam zurück, und schaffte sogar den Ausgleich in den Schlussminuten. Doch Energie gab nicht auf, und sicherte den Dreier in der Nachspielzeit.

Unterschiedliche Gefühlslagen am vergangenen Spieltag



Energie zeigte sich am vergangenen Spieltag sehr abgezockt, als man bei Viktoria Köln einen 2:0-Auswärtssieg sicherstellte. Der Gegner war in einigen Phasen des Spiels am Drücker, und hätte sogar etwas mitnehmen können. Aber der FCE hatte dieses gewisse Momentum auf seiner Seite.



Die Zebras mussten sich hingegen mit 1:3 in Aachen geschlagen geben. Die Hausherren führten lange 2:0, ehe die Hirsch-Elf doch noch auf 1:2 verkürzen konnte. Doch Aachen ist in letzter Zeit schwer zu stoppen, was gleichbedeutend damit ist, dass sie dann doch noch den Deckel draufgemacht haben.

Folgendes sagte Pele Wollitz in der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel:

„Es ist alles möglich. Jede Saison hinterlässt Kräfte und Spuren. Gehen sollte es dabei nicht um mich. Es geht wirklich um den Klub. Und was wird das Beste für ihn sein?“

Mehrere Ausfälle bei beiden Teams



Pele Wollitz muss noch immer auf Justin Butler und Leon Guwara (beide Oberschenkelverletzung) verzichten. Der Einsatz von Dominik Pelivan (muskuläre Probleme) ist zumindest fraglich. King Manu fehlt wegen der fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen Viktoria Köln.



Indes muss der MSV-Coach, Dietmar Hirsch, ebenfalls auf mehrere Profis verzichten. Omer Hanin und Jesse Tugbenyo fehlen jeweils wegen einer Knieverletzung. Dennis Borkowski (Wadenverletzung) und Florian Egerer (Achillessehnenverletzung) können ebenfalls nicht mitwirken. Außerdem ist Maximilian Dittgen wegen einer Schulterverletzung außer Gefecht. Lex Tyger Lobinger fehlt wegen der fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen Alemannia Aachen.