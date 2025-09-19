Energie Cottbus: „Es gilt klug aufzustellen.“

Ein Duell, welches noch immer elektrisiertWenn ein Spiel besonders gut verlaufen ist, dann steigt die Erwartung im Umfeld. Nach dem 3:0-Erfolg in Mannheim haben sicher einige Fans einen hohen Sieg gegen Erzgebirge Aue erwartet. Dass es schlussendlich ein knapper 2:1-Sieg wurde, liegt auch daran, dass der FC Erzgebirge besser ist, als die Drittligatabelle aussagt. Und Energie muss sich ohnehin jeden Punkt oder Sieg hart erarbeiten, da andere Vereine in der dritten Liga viel mehr Möglichkeiten haben als die Lausitzer.

Aber die Art und Weise, wie sich Energie nach dem größeren Umbruch im Sommer präsentiert, ist mindestens aller Ehren wert. Unter anderem sieht man Flügelspieler Justin Butler läuferisch in einer hervorragenden Verfassung. Auch Stürmer Erik Engelhardt hat nach einer etwas durchwachsenen Rückrunde der vergangenen Spielzeit zugelegt. Und Kapitän Axel Borgmann spielt nach seiner Verletzung noch viel besser als vorher. Mit Jannis Boziaris und Can-Moustfa hat man junge und hungrige Akteure, die dem Verein noch viel Freude machen werden. Und das Eigengewächs Finn Heidrich lernt ohnehin immer sehr wissbegierig im Training dazu. Es ist eine Frage der Zeit, bis auch er weitere Spielminuten auf dem Platz bekommen wird.



Pele Wollitz blickt auf die zwei bisherigen Partien zurück, und hat folgende Worte zum kommenden Spiel:



„Wir wollen nach diesen zwei Spielen versuchen, auch das dritte Spiel zu gewinnen. In einer englischen Woche mit zwei langen Auswärtsfahrten wäre dies das i‑Tüpfelchen. Deswegen gilt es, gut aufzustellen.“



Ausfälle bei beiden Mannschaften



Neben Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) kann auch Leon Guwara (Aufbautraining) nicht in das Spielgeschehen eingreifen. Außerdem fehlt Jonas Hofmann wegen Leistenprobleme. Verl muss auf Alem Japaur (Kreuzbandriss) und Fabian Wessig (Knieprobleme) verzichten.



Fazit: Energie steht mit zwei Siegen in Folge gut da, und könnte dies mit einem Erfolg in Verl abrunden. Wichtig dabei ist, dass man die richtigen Lehren aus den vorangegangenen Partien zieht, damit solche leichten Fehler, wie beim 1:1 gegen Aue, nicht mehr so oft passieren.