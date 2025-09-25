Energie Cottbus: „Es gilt, die richtige Mischung zu finden.“

Die Vergangenheit hat gezeigt, egal ob heim oder auswärts, die U21-Teams sind nicht leicht zu bespielen. Geschweige denn zu bezwingen. In der Rückrunde der vergangenen Saison konnte Energie keines dieser Duelle gewinnen. Aber auch in der aktuellen Spielzeit, wie bei der U21 der TSG Hoffenheim, musste sich der FC Energie in aller Deutlichkeit geschlagen geben . Dass dies unter eigenen Belangen und Fehlern geschah, machte die Partie selbst mehr als deutlich.Doch nun zurück zum aktuellen Geschehen. Zuletzt gewann Energie im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue, und errang in den bisherigen drei Heimspielen der aktuellen Drittligasaison fünf von neun möglichen Punkten. Zwar ist dieser Wert ausbaufähig, aber keinesfalls ein Drama, da man gegen gestandene Drittligagrößen gespielt hat. Dass man dabei auf eigenem Platz bisher ungeschlagen im aktuellen Spieljahr 2025/2026 ist, kommt wohlwollend hinzu. Aber natürlich ist dies kein Freibrief oder eine Garantie dafür, dass es so bleibt.Ein Blick zurück zeigt, dass man gegen Zweitvertretungen bestehen kann, wenn man den richtigen Matchplan besitzt. So gesehen in der vergangenen Drittligasaison, als Energie den VfB II mit 4:0 geschlagen hat.Energie-Trainer Pele Wollitz sagte Folgendes in der Pressekonferenz des FCE zu dieser Begegnung:

„Jetzt gilt es am Freitag die Basics, das Körperliche und die richtige Mischung für das Spiel zu finden. Ich hoffe, dass die Spieler zu einem anderen Zeitpunkt so weit sind, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man permanent spielen kann.“



Weiterhin fällt Elias Bethke (Reha nach OP) aus. Jonas Hofmann (Leistenprobleme), steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Nyamekye Awortwie-Grant (Gelb-Rot-Sperre), muss für eine Partie aussetzen.