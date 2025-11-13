Energie Cottbus: „Es geht um viel!“

Morgen, 13:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FC Energie Cottbus FC Energie 13:00 live PUSH





Duelle gegen Babelsberg 03 haben für Energie eine besondere Bedeutung. Vielleicht kann man es auch aus dem Aspekt heraus sehen, dass sich Energie als Nummer Eins in Brandenburg weiterhin behaupten möchte. Fest steht, dass man es hier mit einem Hochsicherheitsspiel zu tun hat, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen in diesem Duell gekommen ist.



Bisher trafen beide Vereine im Landespokal Brandenburg sechsmal aufeinander. Ein einziges Mal konnten die Filmstädter gewinnen. Alle anderen Duelle entschied Energie für sich, wobei die Duelle in der Regel immer recht knapp waren. Nehmen die Lausitzer dieses Spiel sehr ernst, könnte es dieses Mal deutlicher werden. Doch Babelsberg war schon immer schwer zu bespielen, sodass es viel Geduld aufseiten von Energie gefragt sein wird, um den Riegel der 03er zu knacken.



Im Bezug auf die Landespokalbegegnung beim SV Babelsberg 03 am kommenden Samstag verfolgt Pele Wollitz einen strikten Plan:

Die etatmäßigen Stammspieler hatten im Testspiel gegen Dresden Pause. Stattdessen wurde auf die zweite Reihe gesetzt, um jenen Spieler zu mehr Einsatzminuten zu verhelfen. Gegen einen Zweitligisten hat man dazu die besten Voraussetzungen, um sich zu zeigen, oder im besten Fall für die erste Mannschaft anzubieten.Folgendes Statement gab Pele Wollitz nach dem spontanen Testspiel gegen Dynamo Dresden ab:„Am Anfang waren wir etwas zu passiv und zu ängstlich. Als wir dann mutiger wurden, haben wir es sehr ordentlich gemacht. Das Ergebnis ist zweitrangig. Wir haben mit sieben U19-Akteuren gespielt. Was die zweite Halbzeit betraf, war ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden.“___