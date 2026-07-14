Energie Cottbus: Erstes Testspiel gegen Mlada Boleslav

Seit dem 12. Juli 2026 weilt der FC Energie Cottbus im Trainingslager in Tirol, und hat dabei das Quartier im Hotel Pezinghof bezogen. Nach schweißtreibenden Einheiten in den vergangenen Tagen steht jetzt das erste Testspiel in diesem Trainingslager an.
Am Mittwoch um 17:00 Uhr kommt es dann zum ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers. So konnte man mit dem tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav einen echten Gradmesser finden, welcher der Elf von Pele Wollitz einiges abverlangen wird.
Gespannt darf man sein, welche Elf bei Energie auflaufen wird. Wahrscheinlich ist, dass dieses Mal auch die Führungsspieler Axel Borgmann und Tolcay Cigerci zum Einsatz kommen werden. In den bisherigen Testspielen zeigten sich unter anderem Erik Engelhardt, Julian Guttau und Yusuf Wardak spiel- wie auch torfreudig. Da bis zum Ligastart am 09. August 2026 gegen Hannover 96 noch viel Zeit vergehen wird, ist noch mit keiner endgültigen Startelf zu rechnen.