Energie Cottbus: Erstes Testspiel gegen Mlada Boleslav

– Foto: Schneider Torsten

Seit dem 12. Juli 2026 weilt der FC Energie Cottbus im Trainingslager in Tirol, und hat dabei das Quartier im Hotel Pezinghof bezogen. Nach schweißtreibenden Einheiten in den vergangenen Tagen steht jetzt das erste Testspiel in diesem Trainingslager an.

Morgen, 17:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie FK Mladá Boleslav Boleslav 17:00 live PUSH





Für den vergangenen Sonntag war es wichtig, dass sich die Mannschaft nach der langen Anreise regenerieren konnte. Bewerkstelligt wurde dies durch eine ausgedehnte Fahrradtour. Entsprechende Mahlzeiten, Mittagsruhe und ein Workshop im sportpsychologischen Bereich rundeten den ersten Tag in Tirol ab.





Am vergangenen Montag erlebte die Mannschaft des FCE Trainingseinheiten. Unter anderem wurden Pass- und Laufformen im komplexen Aspekt absolviert. Danach spielten drei Teams mit drei Toren gegeneinander.



Am Dienstag wurde dann intensiv trainiert, was von einer Schlechtwetterfront begleitet worden ist. Selbige konnte dem Trainerteam und den Spielern nichts anhaben. Schließlich wird es später im Ligabetrieb auch zu Unwägbarkeiten kommen, auf welche man dann entscheidend reagieren muss. So forciert man schon einmal indirekt, einfach „cool“ zu bleiben.