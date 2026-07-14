 2026-07-13T13:30:28.901Z

Spielvorbericht

Energie Cottbus: Erstes Testspiel gegen Mlada Boleslav

von René Kubasch · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Schneider Torsten

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Boleslav

Seit dem 12. Juli 2026 weilt der FC Energie Cottbus im Trainingslager in Tirol, und hat dabei das Quartier im Hotel Pezinghof bezogen. Nach schweißtreibenden Einheiten in den vergangenen Tagen steht jetzt das erste Testspiel in diesem Trainingslager an.

Morgen, 17:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
FK Mladá Boleslav
FK Mladá BoleslavBoleslav
17:00live


Für den vergangenen Sonntag war es wichtig, dass sich die Mannschaft nach der langen Anreise regenerieren konnte. Bewerkstelligt wurde dies durch eine ausgedehnte Fahrradtour. Entsprechende Mahlzeiten, Mittagsruhe und ein Workshop im sportpsychologischen Bereich rundeten den ersten Tag in Tirol ab.

Am vergangenen Montag erlebte die Mannschaft des FCE Trainingseinheiten. Unter anderem wurden Pass- und Laufformen im komplexen Aspekt absolviert. Danach spielten drei Teams mit drei Toren gegeneinander.

Am Dienstag wurde dann intensiv trainiert, was von einer Schlechtwetterfront begleitet worden ist. Selbige konnte dem Trainerteam und den Spielern nichts anhaben. Schließlich wird es später im Ligabetrieb auch zu Unwägbarkeiten kommen, auf welche man dann entscheidend reagieren muss. So forciert man schon einmal indirekt, einfach „cool“ zu bleiben.

Am Mittwoch um 17:00 Uhr kommt es dann zum ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers. So konnte man mit dem tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav einen echten Gradmesser finden, welcher der Elf von Pele Wollitz einiges abverlangen wird.

Gespannt darf man sein, welche Elf bei Energie auflaufen wird. Wahrscheinlich ist, dass dieses Mal auch die Führungsspieler Axel Borgmann und Tolcay Cigerci zum Einsatz kommen werden. In den bisherigen Testspielen zeigten sich unter anderem Erik Engelhardt, Julian Guttau und Yusuf Wardak spiel- wie auch torfreudig. Da bis zum Ligastart am 09. August 2026 gegen Hannover 96 noch viel Zeit vergehen wird, ist noch mit keiner endgültigen Startelf zu rechnen.