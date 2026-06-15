Energie Cottbus: Erfahrung für das Tor

Der FC Energie Cottbus wurde auf der Suche einem neuen Torhüter fündig und hat mit Marcel Lotka einen gestandenen Schlussmann unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Keeper stand bis zum Ende der Saison 2025/26 bei Fortuna Düsseldorf im Dienst.
So sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz über den neuen Schlussmann beim FCE in einer Pressemitteilung des Vereins:
„Bei der Torhütersuche stehen wir stetig in engem Austausch mit 'Sebo' und haben großes Vertrauen in seine Expertise. Wir sind froh, dass wir mit Marcel Lotka einen gestandenen Torhüter von der Perspektive hier in unserem Club überzeugen konnten.“
Der neue Torwarttrainer Alex Sebald fügt indes hinzu:
„Wir haben uns Zeit gelassen und den Markt ganz in Ruhe sondiert. Die Gespräche mit Marcel waren sehr offen, die Chemie stimmt und wir haben schnell gemerkt, dass er die Herausforderung hier bei uns sehr gerne annimmt. Das Gesamtpaket menschlich und sportlich stimmt, das war uns wichtig. Marcel ist im besten Fußballeralter, bringt Profi-Erfahrung und Qualität mit. Das war uns wichtig.“
Marcel Lotka wurde in Duisburg geboren. So startete er bei den Sportfreunden Hamborn seine Laufbahn. Schon bald wechselte er in den Nachwuchs des MSV Duisburg. Mit 13 Jahren schloss er sich dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 an, ein Jahr darauf ging es zu Rot-Weiss Essen. Seine Ausbildung im Leistungsbereich der U17- und U19-Mannschaft schloss der 1,91m große Schlussmann bei Bayer Leverkusen ab. Im Sommer 2020 verabschiedete er sichh von der Werkself, um bei Hertha BSC die ersten Gehversuche im Männerbereich zu vollziehen.
Für die Hertha brachte kam er auf zehn Einsätze in der 1. Bundesliga. Danach wechselte der Schlussmann zu Borussia Dortmund. Wichtige Erfahrung sammelte er dabei beim Reserveteam des BVB als Stammtorhüter in der Dritten Liga, ehe der Wechsel im Sommer 2025 zum damaligen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf vollzogen wurde. Marcel Lotka verfügt über eine Vita mit zehn Erstliga-, zwei Zweitliga- und 84 Drittligaspielen zurück.
In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er zwei Partien für die Fortuna. Darüber hinaus hielt er einmal zu Null, und musste in der anderen Begegnung einmal hinter sich greifen.