Energie Cottbus: Erfahrung für das Tor Der FC Energie Cottbus, Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga, verpflichtet Marcel Lotka von Fortuna Düsseldorf. von red/pm · Heute, 19:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bildquelle @FC Energie

Der FC Energie Cottbus wurde auf der Suche einem neuen Torhüter fündig und hat mit Marcel Lotka einen gestandenen Schlussmann unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Keeper stand bis zum Ende der Saison 2025/26 bei Fortuna Düsseldorf im Dienst.

So sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz über den neuen Schlussmann beim FCE in einer Pressemitteilung des Vereins: „Bei der Torhütersuche stehen wir stetig in engem Austausch mit 'Sebo' und haben großes Vertrauen in seine Expertise. Wir sind froh, dass wir mit Marcel Lotka einen gestandenen Torhüter von der Perspektive hier in unserem Club überzeugen konnten.“

Der neue Torwarttrainer Alex Sebald fügt indes hinzu: „Wir haben uns Zeit gelassen und den Markt ganz in Ruhe sondiert. Die Gespräche mit Marcel waren sehr offen, die Chemie stimmt und wir haben schnell gemerkt, dass er die Herausforderung hier bei uns sehr gerne annimmt. Das Gesamtpaket menschlich und sportlich stimmt, das war uns wichtig. Marcel ist im besten Fußballeralter, bringt Profi-Erfahrung und Qualität mit. Das war uns wichtig.“