Energie Cottbus: „Er hat viele Spiele in seiner Karriere erlebt“

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So startete der FCE recht schwungvoll in die Partie. Nach einem schnellen Ballgewinn im Mittelfeld kam Lukas Michelbrink zu einem ersten Abschluss. Dessen Schuss donnerte an die Latte des SVW-Tores (3.). Dann dauerte es eine ganze Weile, bis der FCE zur nächsten guten Tormöglichkeit gekommen war. Nach einem gut durchdachten Spielzug ging Lukas Michelbrink rechts im Strafraum fast bis zur Grundlinie. Aus spitzem Winkel brachte er den Ball auf das Tor. Aber der SVW-Schlussmann Florian Stritzel wehrte mit einer Glanzparade nach vorn ab (17.).

Zweimal musste Pele Wollitz wechseln, da Tolcay Cigerci und Axel Borgmann für dieses Spiel gesperrt waren. So übernahm Moritz Hannemann für Cigerci im Mittelfeld. Für Borgmann wechselte Simon Straudi auf die LV‑Position. Auf die RV-Position rückte Henry Rorig ins Team. Ansonsten ließ Wollitz im linken Mittelfeld Merveille Biankadi draußen. Dafür rückte Justin Butler rein. King Manu kehrte nach seiner Sperre in die Innenverteidigung zurück. Dafür blieb Mladen Cvjetinovic draußen.

Danach plätscherte die Partie immer mehr vor sich hin. Wehen ließ den Ball gut zirkulieren. Aber Energie ließ im Laufverhalten nach, sodass der Zugriff auf den Gegner schwand. Bis in die Schlussphase des ersten Durchgangs mussten die Zuschauer warten, bis endlich wieder etwas in den Strafräumen geschah.



Moritz Flotho legte mit dem Rücken zum Tor auf Ben Nink ab, der sofort den Abschluss suchte. Marius Funk konnte den Ball zur Seite lenken. Dort lief Lukas Schleimer am rechten Pfosten in Position und vollstreckte mitten rein ins Tor (37.). Doch die Wollitz-Elf schüttelte sich nur kurz, schlug dann mit Ansage zurück. Justin Butler flankte von der linken Außenposition lang in den Strafraum. Der SVW-Schlussmann F. Stritzel wehrte nach vorn ab. Dann gelangte Henry Rorig an das Spielgerät, der umgehend auf Moritz Hannemann ablegte. Aus halbrechter Position im Strafraum vollendete der Offensivmann ins linke untere Eck (41.).

Glaube und ein nicht aufzuhaltender Wille

In unveränderter Formation ging es für beide Teams im zweiten Abschnitt weiter. Dabei war die Führung für Energie möglich. Justin Butler zog aus der Distanz ab. Dann fälschte Wehen gefährlich für seinen Torwart ab, der nur nach vorn klatschen lassen konnte (51.). Danach waren beide Teams um eine gute Struktur im jeweiligen Spiel bemüht. Aber eine zu unruhige Spielweise bei den Ballstafetten verhinderte dies.

Plötzlich lag die erneute Führung für die Gäste in der Luft. Doch bei der Ballverarbeitung im Sprint rutschte Fatih Kaya das Spielgerät über den Spann, sodass sein Schuss am Strafraum deutlich das FCE-Tor verfehlte (61.). So war dann Energie dem 2:1 etwas näher dran. Andy Lucoqui trieb den Ball auf seiner linken Außenbahn in die Offensive. Soi kam dann Erik Engelhardt an den Ball, der aber geblockt werden konnte. So landete das Spielgerät bei Lukas Michelbrink, der zwar volley abzog, aber das Tor verfehlte (72.).

Danach kämpften beide Teams leidenschaftlich um den Ball. Allerdings blieben dabei gut durchdachte Offensivaktionen aus. Erst in der weit gediegenen Schlussphase kamen die Hauserren verheißungsvoll vor das gegnerische Tor. Andy Lucoqui brachte einen abgefälschten Ball auf das SVW‑Tor. Doch im letzten Augenblick klärte Justin Janitzek vor dem einschussbereiten Engelhardt über den Querbalken (86.).



Doch dann tat Energie das, was sie bereits die ganze bisherige Saison zelebrierten. Nämlich an sich glauben, um Unvorstellbares zu leisten. Zentral im Mittelfeld gelangte Tolga Cigerci an das Spielgerät. Anschließend dribbelte er noch einige Meter in Richtung Strafraum, um dann aus rund 22 Metern den Ball auf das Tor zu bringen. So trudelte das runde Leder ins linke untere Toreck hinein (89.).

Die Scherning probierte in der Nachspielzeit alles, um wenigstens noch zum Ausgleich zu kommen. Doch Energie verteidigte leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff, sodass das knappe Ergebnis ins Ziel gebracht wurde.



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Stimmen der Beteiligten:



Pele Wollitz (FCE): „Wir haben nach fünf Minuten gesehen, dass wir komplett die Spielkontrolle verloren haben. Dominik Pelivan ist als heutiger Kapitän gut vorangegangen. Er hat versucht, alles gut zu organisieren. Bei dem einen oder anderen Spieler kommt dann eine Drucksituation, die man keinem Spieler wegnehmen kann. Wir haben nicht unsere Spielstruktur auf dem Platz bekommen. Dann kommt ein Tolga Cigerci rein, der bereits viele Spiele in seiner Karriere erlebt hat. Er versucht, Struktur hineinzubringen, und macht dann dieses Tor. Als Mensch ist er eine außergewöhnliche Persönlichkeit.“



Daniel Scherning (SVW): „Glückwunsch an euch. Wenn man so ein Spiel gewinnt, dann wird es schwieriger, euch aufzuhalten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Gleich zu Beginn des Spiels hatten wir die Situation mit dem Lattentreffer zu überstehen. Aber auf der anderen Seite hatten wir dann einen ähnlichen Torabschluss. Danach hatten wir eine gute Kontrolle beim Ballbesitz. Dann fanden wir immer wieder Lücken, haben aber etwas zu wenig attackiert. Auch gegen den Ball hatten wir eine optimale Struktur.“



Simon Straudi (FCE): „Wir sind besser in die Begegnung hineingekommen, und haben mehr Druck ausgeübt. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Und jetzt geht es nach Regensburg. Jedes Spiel an sich ist wichtig. Somit ist jedes Spiel gleich schwer. Vergangene Woche waren wir sehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Jetzt haben wir eine neue Chance bekommen. Jede Begegnung ist für uns ein Finale.“



Dominik Pelivan (stellvertretender Kapitän des FCE): „Diese Saison ist wirklich verrückt, in Bezug darauf, was hier alles passiert. Es war irgendwie klar, dass wir heute erneut in Rückstand geraten, das Spiel aber dann wieder in einen Sieg drehen. Es zeigt einmal mehr, was für ein Team wir sind. Am Ende war es wichtig, nicht nur auf Remis zu gehen, sondern auf den Sieg zu drücken.“

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Positiv: Ein Sieg der Superlative, welcher nicht nur mit Willenskraft errungen wurde. Es war auch ein Spiel, welches aufgrund der Gelbsperre für Tolcay Cigerci nicht nur den Fokus auf einen Spieler münzte. Stattdessen verlegte der FCE die Verantwortung auf mehrere Schultern, sodass man schwerer auszurechnen war. Zum anderen ist das Geheimnis, dass die Wollitz-Elf auch in negativen Phasen nicht von der Linie abweicht. Und dies ist auch eine Formel des Erfolges.



Negativ: Einfach nichts!



Fazit: Der Schritt zur möglichen Kür ist getan. Und wenn man dies auch ohne die fehlenden Leistungsträger bewerkstelligt, dann hat man möglicherweise eine große Zukunft vor sich.