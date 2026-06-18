Energie Cottbus: Ein Abgang zum Ligarivalen 1. FC Nürnberg Der 21-jährige Offensivakteur Can-Yahya Moustfa wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus zum Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg. von René Kubasch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Damit verlässt Can-Yahya Moustfa den Zweitligisten FC Energie Cottbus, um zum 1. FC Nürnberg zu wechseln.

Damit verlieren die Lausitzer einen Akteur, welcher als sehr dribbelstark und lauffreudig gilt, und sich gegen Abwehrreihen durchzusetzen weiß. Um die Zahlen der Ablösesumme wurde ein beidseitiges Stillschweigen vereinbart. Energie verpflichtete Moustfa im Sommer 2024, wo er umgehend an Rot-Weiß Ahlen verliehen wurde. In der Oberliga Westfallen sammelte er in 31 Spielen reichlich Spielpraxis. Neben sechs erzielten Toren steuerte er sechszehn Vorlagen bei. So empfahl er sich rasch für Energies Drittaligakader in der abgelaufenen Spielzeit 2025/2026.

Auch eine Liga höher nahm der Dribbelkünstler Fahrt auf. Neben 27 Ligaspielen kam er außerdem im DFB-Pokal und in vier Landespokalbegegnungen zum Einsatz. In der dritten Liga wurde er in 26 Partien eingewechselt. Insgesamt sprangen dabei zwei Tore und eine Vorlage heraus. Moustfa wusste häufig mit seinen mutigen Aktionen seine Mitspieler mitzureißen. Jetzt setzt er seine Entwicklung in Nürnberg fort, und auf eine interessante Zeit als Jugendspieler zurückblicken. So begann sein Werdegang beim Bonner FC, wo er sich für höhere Aufgaben empfehlen konnte. So wechselte er im Jahr 2019 in das U17-Team von Bayer 04 Leverkusen. Bis in das Jahr 2023 reifte er als beständiger Jugendspieler heran. Und Wechselte als U19-Akteur in den Männerbereich zu Cosmos Koblenz in die Oberliga Rhein-Pfalz/Saar.