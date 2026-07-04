 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Energie Cottbus dreht Spiel, Rathenow verliert gegen Union Berlin

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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2. KK Niederlausitz
1. KK Niederlausitz

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Testspiele am Donnerstag, 2. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke 1:1
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt)
Tore: 0:1 Jonas Nietfeld (76.), 1:1 Yusuf Wardak (83.)

VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03 1:3
Schiedsrichter: Lukas Pilz - Zuschauer: 171
Tore: 0:1 Ardahan Yilmaz (17.), 0:2 Raimison Dos Santos (41. Eigentor), 1:2 Eric Krogmann (43.), 1:3 Laurin von Piechowski (84.)

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

FC Eilenburg – SV Babelsberg 03 0:4
Schiedsrichter: Romano Wehner - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Amadeus Ebel (11.), 0:2 Amadeus Ebel (29.), 0:3 Matthew Meier (40.), 0:4 Ardahan Yilmaz (70.)

SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Rayko Kühn (42.), 1:1 Alexander Bittroff (75.), 1:2 Manuel Seibt (88.)

FC Energie Cottbus – Hertha BSC II 3:1
Tore: 0:1 Anthony Traoré (41.), 1:1 Jannis Boziaris (54.), 2:1 Henry Rorig (82.), 3:1 Moritz Hannemann (87.)

FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin 2:12
Schiedsrichter: Tobias Starost
Tore: 0:1 Andrej Ilic (15.), 1:1 (22.), 1:2 Derrick Köhn (23.), 1:3 Livan Burcu (33.), 1:4 Andrej Ilic (34.), 1:5 Oliver Burke (36.), 1:6 András Schäfer (39.), 1:7 Ilyas Ansah (42.), 2:7 Ousmane Sannoh (44.), 2:8 Tom Rothe (49.), 2:9 Linus Güther (56.), 2:10 Marin Ljubičić (72.), 2:11 Linus Güther (76.), 2:12 Marin Ljubičić (78.)

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin

15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin

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Testspiele am Montag, 6. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 7. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

14:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hamburger SV II
18:00 Uhr: VSG Altglienicke – SG Union 1919 Klosterfelde
18:30 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow

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