Energie Cottbus dreht Spiel, Rathenow verliert gegen Union Berlin

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
Es ist kein Spiel geplant.
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FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke 1:1
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt)
Tore: 0:1 Jonas Nietfeld (76.), 1:1 Yusuf Wardak (83.)
VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03 1:3
Schiedsrichter: Lukas Pilz - Zuschauer: 171
Tore: 0:1 Ardahan Yilmaz (17.), 0:2 Raimison Dos Santos (41. Eigentor), 1:2 Eric Krogmann (43.), 1:3 Laurin von Piechowski (84.)
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FC Eilenburg – SV Babelsberg 03 0:4
Schiedsrichter: Romano Wehner - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Amadeus Ebel (11.), 0:2 Amadeus Ebel (29.), 0:3 Matthew Meier (40.), 0:4 Ardahan Yilmaz (70.)
SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Rayko Kühn (42.), 1:1 Alexander Bittroff (75.), 1:2 Manuel Seibt (88.)
FC Energie Cottbus – Hertha BSC II 3:1
Tore: 0:1 Anthony Traoré (41.), 1:1 Jannis Boziaris (54.), 2:1 Henry Rorig (82.), 3:1 Moritz Hannemann (87.)
FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin 2:12
Schiedsrichter: Tobias Starost
Tore: 0:1 Andrej Ilic (15.), 1:1 (22.), 1:2 Derrick Köhn (23.), 1:3 Livan Burcu (33.), 1:4 Andrej Ilic (34.), 1:5 Oliver Burke (36.), 1:6 András Schäfer (39.), 1:7 Ilyas Ansah (42.), 2:7 Ousmane Sannoh (44.), 2:8 Tom Rothe (49.), 2:9 Linus Güther (56.), 2:10 Marin Ljubičić (72.), 2:11 Linus Güther (76.), 2:12 Marin Ljubičić (78.)
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14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin
15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin
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Es ist kein Spiel geplant.
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Es ist kein Spiel geplant.
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14:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hamburger SV II
18:00 Uhr: VSG Altglienicke – SG Union 1919 Klosterfelde
18:30 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow
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