Energie Cottbus: „Dies kann nicht funktionieren“

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Mit King Manu, Henry Rorig, Lukas Michelbrink, Tolcay Cigerci, Erik Engelhardt und Jannis Boziaris ließ Pele Wollitz sechs Aufstiegshelden der vergangenen Spielzeit von Beginn auf das Feld. Es waren die Gäste aus Hannover, die sofort um Spielkontrolle und sichere Offensivaktionen bemüht gewesen sind. Über viele Phasen der ersten Halbzeit ließen sie den Ball über die Außenbahnen zirkulieren, was damit verbunden war, dass sie die Tiefe optimal besetzt haben. So waren die Hausherren oft im eigenen Strafraum gefordert. King Manu und Luca Erlein waren jedoch gut organisiert, was mit der Entlastung von Schlussmann Marcel Lotka einherging.

Dennoch bekam der Schlussmann im weiteren Spielverlauf alle Hände voll zu tun. So klärte der FCE einen Freistoß nur unzureichend, sodass Boris Tomiak an den Ball gelangte und auf Mustapha Bundu ablegen konnte. Aus halbrechter Position ging sein Schuss knapp am rechten Pfosten vorbei (8.). In der darauffolgenden Szene brachte Marcel Lotka den Gegner durch einen Fehler in Stellung. Er besann sich aber rasch auf seine Stärken, und bügelte seinen Fehler wieder aus, indem er Mustapha Bundu den Ball vom Fuß nahm (10).Stefán Thórdarson verfehlte später per Distanzschuss das Ziel knapp, als der Ball nahe am rechten Pfosten vorbeiflog (19.). Aufseiten der Hausherren hatte Lucas Copado die erste nennenswerte Tormöglichkeit, als sein Schuss aus linker Position im Strafraum von Hannovers Pascal Loretz am kurzen Pfosten gehalten wurde (13.). Kurz darauf fiel dann das 1:0 für die Hausherren. Aus rund 17 Metern Torentfernung zirkelte Tolcay Cigerci einen Freistoß aus zentraler Position in Richtung Gästetor. Mustapha Bundu fälschte das runde Leder noch so ab, dass Pascal Loretz keine Abwehrmöglichkeit mehr hatte (14.).Trotz des Rückstands blieben die Gäste am Drücker, und kamen schon bald zum Ausgleich. Beim Klärungsversuch von Energie bekam Maurice Neubauer den Ball vor die Füße. An der Strafraumgrenze zog er flach ab, und traf ins rechte untere Toreck (28.). Bis zur Halbzeitpause kamen die Gäste häufig vor das FCE-Gehäuse, sodass eine Zwei-Tore-Führung im Bereich des Möglichen lag.

Energie stellt Begegnung auf den Kopf

Die ersten fünfzehn Spielminuten gestalteten die Hausherren mit mehr Ruhe das Spiel. Der eingewechselte Fousseny Doumbia organisierte und stabilisierte die Defensive. Über diese sorgte er mit gut durchdachten Pässen für viel Übersicht, was dazu für ansehnliche Akzente im FCE-Offensivspiel gesorgt hat. Es war gleichzeitig die Phase, wo Energie immer mehr die Spielkontrolle übernommen hatte.



Danach kam die Titz-Elf wieder etwas besser in die Begegnung. Lars Gindorf forderte mit einem Distanzschuss Energies Marcel Lotka, indem dieser mit den Fingerspitzen den Ball um den Pfosten lenkte (65.). Einige Minuten später brachte Hannovers Schlussmann, Pascal Loretz, Moritz Hannemann zu Fall. Den fälligen Elfmeter versenkte Tolcay Cigerci ins rechte untere Eck, nachdem er den 96-Schlussmann in die andere Ecke geschickt hatte (72.).



Wiederum einige Minuten später erhöhte der FCE auf 3:1. Einen Eckball von Tolcay Cigerci verlängerte King Manu zu Luca Erlein, der dann am zweiten Pfosten zu Justin Butler zurücklegte. Mit dem spitzen Winkel im Verbund donnerte er den Ball ins lange Eck (76.).



Danach taten sich die Gäste schwer, zurück in das Spiel zu finden. Erst kurz vor der Nachspielzeit schafften sie wieder eine längere Ballbesitzphase. Bis zum Schlusspfiff verwaltete der FCE das Ergebnis clever, sodass keine große Gefahr mehr vor Lotkas Kasten aufkam.

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Stimmen der Beteiligten:



Pele Wollitz (FCE): „Ohne Torchancen 3:1 zu gewinnen, kommt selten im Fußball vor. Es war, dass Hannover eine hervorragende Struktur und Spielphilosophie besitzt. Sie bespielen optimal die Räume. Aber wenn wir ohne die Basics, wie in der ersten Halbzeit ohne Körperlichkeit, agieren, kann dies nicht funktionieren. Eine etwas andere Art sollte man dennoch an den Tag legen. Mit dem 2:1 für uns war es dann ein anderes, was man bis dahin eigentlich nicht glauben konnte. Dann kamen wir in den Kopf des Gegners herein. Eigentlich dürfte nur Hannover 96 dieses Spiel gewinnen.“



Christian Titz (Hannover): „Es war heute alles, was maximal gegen dich laufen kann. Zur Halbzeit hätten wir das Spiel klar entschieden haben müssen. Ohne eine echte Torchance lagen wir 0:1 in Rückstand. Ansonsten spielten wir eine Vielzahl an klaren Tormöglichkeiten heraus. Zur zweiten Halbzeit kamen wir raus, um so weiterzuspielen. Man muss sagen, dass es nicht mehr das war, was wir in der ersten Halbzeit hatten. Das Spiel nahm dann einen Lauf, wo man für seine Nachlässigkeiten bestraft wird.“

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Fazit: Die Gäste aus Hannover hatten die Begegnung über weite Phasen im Griff. Nach dem 0:1-Rückstand ließen sie sich nicht aus der Fassung bringen, und konnten mit dem 1:1 antworten. Nur die Chancenverwertung fiel ihnen dabei auf die Füße. So brachte Energie eine andere Struktur und Körpersprache auf den Platz, sodass den Gästen die Überlegenheit der ersten Halbzeit genommen wurde. Mit viel Kampf und enormer Leidenschaft verdienten sich die Hausherren diesen Sieg redlich.