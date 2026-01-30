Energie Cottbus: „Dies ist für die Stimmung gut.“

Morgen, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 14:00 live PUSH





Heimspiel zum Jubiläum





Die Wollitz-Elf ist aktuell drei Ligaspiele ungeschlagen. Beim Heimsieg gegen den 1. FC Schweinfurt tat man sich sichtlich schwer, den Sieg über die Ziellinie zu bringen. Jetzt empfängt man im Heimspiel die Reserve der TSG Hoffenheim, welche nicht nur mit talentierten, sondern auch mit durchsetzungsstarken Akteuren ausgestattet ist. Zuletzt erlitt die Kleineheismann-Elf erneut zwei Niederlagen in Folge. Beim TSV Havelse musste man sich deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Am vergangenen Spieltag setzte es im Heimspiel gegen Alemannia Aachen eine knappe 2:3-Niederlage.



Dennoch ist die TSG schwer auszurechnen. Schon aus dem Grund, weil es sich um eine Zweitvertretung handelt. Als solche haben sie im bisherigen Saisonverlauf für Furore gesorgt. Unter anderem zählen dazu die Auswärtserfolge bei 1860 München (5:1) oder beim VfL Osnabrück (4:0). Zudem sahen die Lausitzer im Hinspiel bei der TSG nicht sonderlich gut aus. Es gab nicht nur eine 1:4-Pleite, sondern auch eine Begegnung, in welcher man zu keinem Zeitpunkt richtig in die Partie fand. In der Zeit danach setzte sich die Wollitz-Elf erneut in den oberen Tabellenregionen fest.





Dass man sich dennoch in diversen Spielen schwertut, liegt auch an der Qualität des Gegners. Sich in diesen Duellen dann durchzusetzen, spricht auch für eine Qualität, welche nicht einfach so ohne Weiteres in kurzer Zeit entstehen kann.



Pele Wollitz merkte dazu Folgendes in der Pressekonferenz des Vereins an:



„Was benötigt ein solches Jubiläum? Ein gutes Spiel und ein hervorragendes Ergebnis, was am Abend in der Stadthalle fortgeführt werden soll. Dies ist für die Stimmung gut, wenn man hoffentlich im Heimspiel vor einer guten Kulisse erfolgreich ist.“



Ausfälle bei beiden Kontrahenten



Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) und Janis Juckel (Schulter-OP) werden nicht zur Verfügung stehen. Bei der TSG fehlen Leonard Krasniqi, Tiago Poller und Blessing Makanda (alle Aufbauttraining).