Energie Cottbus: „Die Spieler haben sich wieder beteiligt.“

So., 14.09.2025, 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof FC Energie Cottbus FC Energie 16:30





Im Landespokalspiel gegen Germania Schöneiche tat sich Energie alles andere als leicht. Erst in der Schlussphase konnte der Sieg sichergestellt werden. Dennoch gab es auch Positives zu berichten. So trug sich Jannis Boziaris mit zwei Toren in die Torschützenliste ein. Außerdem absolvierte Marius Funk sein erstes Pflichtspiel im Tor. Des Weiteren kehrte Lukas Michelbrink nach seiner Einwechslung gegen Schöneiche in das Team zurück. Moritz Hannemann spielte sogar von Beginn an.



Von den ganz neuen Zugängen absolvierte King Manu die komplette Landespokalpartie. Anderson Lucoqui wurde im weiteren Verlauf der Begegnung eingewechselt. Und da bisher nicht alles rundläuft, ist es positiv, dass jetzt mehr Optionen für den Kader zur Verfügung stehen.



Mit bisher zwei Remis, einem Sieg und einer Niederlage steht Energie zu Beginn dieser Saison ganz solide da. Dennoch wäre mehr möglich gewesen. Der SV Waldhof startete mit einem Remis, einer Niederlage und zwei Siegen in die neue Saison, und steht damit mit zwei Punkten mehr vor den Lausitzern. Aber wie immer ist so etwas eine Momentaufnahme. Damit könnte man also ein ausgeglichenes Match erwarten. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Energie mit einem knappen 1:0-Erfolg in Mannheim durch.



Folgendes sagte Pele Wollitz in der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel, und ging dabei auf die aktuelle Trainingswoche ein:



„Das wichtigste aus der aktuellen Woche ist, dass sich die Spieler wieder beteiligt haben. Was wir wollen und möchten, aber auch benötigen. Es bringt nichts, etwas zu erzählen. Die Spieler müssen es leben und davon überzeugt sein. Und deshalb war es eine gute Woche für uns.“



Die Personaldecke bei Energie sieht wie folgt aus: Es fehlen Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) und Tim Campulka (Achillessehnenverletzung). Mannheims Trainer Luc Holtz muss länger auf Samuel Abifade wegen einer Sprunggelenkfraktur verzichten.