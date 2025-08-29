Energie Cottbus: „Die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen.“

Und richtig aussagekräftig ist die Tabelle nach drei Spieltagen ohnehin nicht, obwohl Energie trotz Schlappe bei der TSG Hoffenheim II ganz passabel in die Saison gestartet ist. Allen war klar, dass es ein schweres Jahr werden könnte. Und das zweite Jahr in einer höheren Liga ist immer schwierig zu meistern, was zum einen vielleicht an der Erwartung liegt, da man in der abgelaufenen Drittligaspielzeit mehr als ordentlich performt hat.



Dennoch steht für Pele Wollitz fest, dass man künftig anders als in Hoffenheim auftreten müsste, wenn man ernsthaft um Punkte in der 3. Liga kämpfen möchte:



„Die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen. Es gibt keinen Grund dafür, warum das beim Spiel in Hoffenheim so entstanden ist. Man hat gesehen, dass der Gegner ohne viel Aufwand seine Tore erzielen konnte. Weder die Überzeugung, einen Zweikampf zu gewinnen, noch aus der Defensive heraus richtig herauszuschieben, waren bei uns richtig vorhanden. Diesbezüglich stehen wir am kommenden Samstag gegen eine gute Mannschaft, die zwar nicht punktemäßig gut gestartet ist, etwas unter Druck. In den kommenden Spielen werden sich Tendenzen ergeben, wo sich Mannschaften im unteren Teil der Tabelle absetzen könnten. Da wäre es gut, konstant zu punkten.“



Und das klappt nur, wenn man als Einheit Woche für Woche als Einheit auf dem Rasen steht. Dies war in Hoffenheim nicht der Fall. Es gab lediglich einige Einzelakteure, die man in Bezug auf die zweite Halbzeit hervorheben konnte. Für ein Spiel zu gewinnen, reicht dies natürlich nicht. Es sind Aspekte, die sind beeinflussbar. Und eben solche muss man zwingend ausschöpfen. Was aber nicht von vornherein zu steuern ist, sind Verletzungen, die dann leider geschehen. Es sind die Momente, bei denen dann die technischen Daten nichts mehr bringen. Dann heißt es, aus noch weniger, umso mehr zu machen.

Die Personaldecke ist bei Energie beinahe unverändert. Es fehlen Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) und Lukas Michelbrink (Reha nach Sprunggelenkverletzung). Im vergangenen Spiel kam noch die Verletzung von Leon Guwara hinzu, der wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt worden ist. Auch Sabrina Wittmann vom FCI kann fast komplett aus den Vollen schöpfen. Es fehlt lediglich David Klein (Reha nach Knieblessur).