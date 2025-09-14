Energie Cottbus: „Die Mannschaft hatte das Gespür und die Ordnung.“

Frühe Gästeführung und eine konsequente Spielleitung des Unpaerteiischen

Gegenüber dem Heimspiel gegen Ingolstadt veränderte Pele Wollitz seine Elf auf fünf Positionen. Im Tor nahm Marius Funk den Platz von Alexander Sebald ein. Auf der LV-Position rückte Axel Borgmann für Leon Guwara in das Team. King Manu ersetzte in der Innenverteidigung den verletzten Tim Campulka. Im Mittelfeld übernahm Moritz Hannemann für Jonas Hofmann. Im Sturm kam Ted Tattermusch für Justin Butler herein. Energie agierte nicht nur in einem 4-3-3-System, sondern setzte auch die Spielidee konsequent um.



Man ließ den Gegner etwas kommen, um auf ein schnelles Umschaltspiel zu setzen. Ebensolches ermöglichte es den Gästen, häufiger in die Spitze zu kommen, und so den Gegner vor Probleme zu stellen. Die Ausbeute im Abschluss hielt sich jedoch in Grenzen, was den Gegner natürlich länger im Spiel hielt. Beim 0:1 profitierte man etwas vom Glück. Zwar kam die Hereingabe von Henry Rorig zielgenau auf dem zweiten Pfosten, aber Moritz Hannemann versprang der Ball. Anschließend brachte er ihn unter Kontrolle, und zwang den SVW-Schlussmann Thiymen Nijhuis zu einer Glanzparade, indem sich der Keeper auf der Linie groß machte. Der Ball sprang in den Strafraum zurück, und Kapitän Axel Borgmann staubte zum 0:1 ab (7.). Nach fünfzehn Spielminuten hätte es sogar schon 0:2 stehen können. A. Borgmann brachte Engelhardt super in Position, der sofort den Abschluss suchte, aber an Schlussmann T. Nijhuis scheiterte. Den Nachschuss jagte Tolcay Cigerci über das Tor (14.).



Bis zur Halbzeit gab es drei Gelbe Karten für Energie, und zwei Gelbe Karten, sowie eine gelb-rote Karte auf Mannheimer Seite. Lukas Klünter hatte sich nach dem 0:1 zu vehement beschwert, und sah seine erste Gelbe Karte. Dann ging er etwas zu grob in einen Zweikampf, und sah die Ampelkarte, welche in der Summe vertretbar gewesen ist. Kurz darauf vollendete A. Borgmann beinahe zum 0:2. Doch sein Schuss ging knapp am rechten Kreuzeck vorbei (28.). Ein Sturmlauf auf das Mannheimer Tor hielt sich in der Folgezeit in Grenzen, da die Gastgeber sich hinten hineinstellten und Beton anrührten. Dies hatte zur Folge, dass der SVW in der Offensive wenig bewirkte, und Schlussmann Marius Funk wenig zu tun bekam.



Doch vor dem Pausenpfiff fiel dann doch noch das 0:2. Henry Rorig bewies am rechten Strafraum erneut viel Übersicht, und legte auf Jannis Boziaris zurück, der trocken und kompromisslos in die Maschen vollendete (44.).

Mutige Mannheimer gegen konzentrierte Cottbuser

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Luc Holtz bei den Gastgebern drei frische Kräfte, um eventuell ein schnelles 1:2 für die Gastgeber zu ermöglichen. Dies wäre sogar beinahe gefallen, als Felix Lohkemper nach einem gestarteten Konter sofort in die Spitze sprintete, und anschließend den Torabschluss nutzte. Der bis dahin wenig geprüfte Marius Funk war auf dem Posten, und wehrte diese verheißungsvolle Tormöglichkeit ab (50.). Mannheim spielte alles oder nichts, indem sie immer wieder mutig anliefen, aber das Glück nicht auf ihrer Seite hatten. Zudem stellte Pele Wollitz sein Team minimal um, sodass sich seine Akteure besser auf die Angriffe des Gegners eingestellt hatten.



Die Lausitzer hätten sogar den Deckel endgültig draufsetzen können, wenn Justin Butler die Großchance nicht vergeben hätte. Statt abzuspielen, versuchte er es lieber selbst (68.). Besser machte er es einige Minuten später, als Michelbrink über der linken Außenbahn seinen Platz nutzte, und am Strafraum zum zweiten Pfosten rüberlegte, wo J. Butler ganz cool blieb und zu seinem ersten Saisontor und zum 0:3 abschloss.



___



Die Stimmen der Beteiligten:



Luc Holtz (Mannheim): „Die erste Halbzeit ist nicht gut von uns gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir mit einem Mann weniger die ersten zwanzig bis fünfundzwanzig Spielminuten überzeugt. Wir haben es verpasst, das 1:2 zu erzielen, was wahrscheinlich noch einmal neuen Schwung in die Partie gebracht hätte. Durch das 0:3 war die Partie entschieden.“



Pele Wollitz (Cottbus): „Wir sind hervorragend in das Spiel gekommen. Wir hatten die Intensität gegen den Ball und die guten Tiefenläufe, dazu zwei gut positionierte Außenverteidiger. So ist auch das 0:1 mit einem ausgezeichneten Steckpass gefallen. Danach hatte die Mannschaft die Überzeugung und das Gespür und die Ordnung. Der Schlüssel war auf der Acht Moritz Hannemann mit seinen Tiefenläufen und seiner Aggressivität gewesen. Mit der gelb-roten Karte musste sich die Heimmannschaft erst sammeln, da sie davor mit viel Euphorie und mit dem Publikum im Rücken gestartet ist.“

___



Fazit: Die Gäste lieferten ein überzeugendes Spiel in Mannheim ab. Taten sich später aber gegen zehn Mannheimer etwas schwer, die sich bietenden Torchancen auszunutzen. Dafür ließ man defensiv nichts anbrennen und überstand die Drangphase des Gegners im zweiten Durchgang. Die bedingungslose Unterstützung von den Rängen für die Heimelf hätte kippen können, aber die FCE-Akteure behielten einen kühlen Kopf, und fahren verdient mit einem 3:0-Auswärtssieg in die Heimat nach Cottbus zurück.