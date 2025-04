Energie Cottbus: „Die Basics und Intensität sind unverhandelbar.“

Die Prüfung bestehen

Wollitz hatte unter der Woche angemahnt, dass seine Mannschaft jetzt vor einer wichtigen Prüfung stünde, die es zu bestehen gilt. Man machte ganz besonders in der Abwehr zu viele Fehler. Und dies hält bereits einige Spiele an. Positiv zu erwähnen ist, dass man bei Borussia Dortmund II mehr als passabel in die Partie gestartet ist. Auch der Beginn des zweiten Durchgangs trotz 0:3-Pausenrückstands machte Mut. Jedoch kassierte man das vierte Gegentor und ein Punktgewinn rückte in weite Ferne. Auch danach ging Energie mit erhobenem Haupt voran.



Edgar Kaizer wurde im zweiten Durchgang eingewechselt und absolvierte ein mehr als ordentliches Spiel und deutete damit an, dass man zukünftig auf ihn zurückgreifen kann. Auch die Hereinnahme von Erik Engelhardt brachte Schwung für die Offensive. Der Stürmer bediente so zum Beispiel Krauß mustergültig, der dann den Elfmeter zum 1:4 herausgeholt hat. Weniger gut war jedoch das Umschaltspiel von Angriff auf Abwehr, was ein rigoroses Konterspiel für die Hausherren begünstigte. Energie flogen die Bälle mehrmals um die Ohren und es hätte noch eine höhere Niederlage geben können. Deshalb ist es jetzt essenziell, wieder in die Spur zu finden. Alles, was vorher so wunderbar geklappt hat, kann man nicht plötzlich verlernt haben. An die eigenen Stärken glauben ist dabei nur ein Aspekt, den man bemühen muss, aber noch längst nicht ausreichen wird, um wieder erfolgreich zu sein.

Des Weiteren sagte Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins wichtige Worte, was die verbleibenden Spiele für seine Mannschaft anbelangt: „Die Basics und Intensität sind unverhandelbar. Und es ist das Grundübel, wenn man dies nicht konstant schafft. Damit schafft man keine Verlässlichkeit. Und wenn man diese nicht hat, dann kann man die höheren Tabellenregionen nicht halten. Schaffen wir das wieder, dann werden wir in der Tabelle wieder nach oben kommen.“



Ausfälle zu beklagen



Pele Wollitz muss auf seinen Innenverteidiger Dennis Slamar wegen eines Bänderrisses verzichten und wird damit wohl für die restlichen fünf Partien ausfallen. Erik Tallig wird wegen einer Muskelverletzung ausfallen. Olaf Janßen hat hingegen noch mehr Ausfälle zu beklagen. Dabei darf der Viktoria-Trainer im Spiel gegen Energie nicht den Innenraum betreten. Grund dafür ist ein Platzverweis, welchen er im Spiel gegen Arminia Bielefeld erhalten hatte. Malek El Mala wird wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk fehlen. Oskar Hill befindet sich ohnehin im Aufbautraining. Des Weiteren müssen auch Said El Mala (5. Gelbe Karte) und Enrique Lofolomo (Gelb-Rot-Sperre) zuschauen.



Viktoria Köln hat noch Möglichkeiten, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Und Energie möchte wieder seine Normalform erreichen. Beide Teams verloren am vergangenen Spieltag und dürften damit heiß auf Punkte sein. Da Energie wieder auf sein Heimpublikum bauen kann, hat man zumindest stimmungsvoll einen Vorteil. Und vielleicht springt einfach dieses Mal der richtige Funke über.