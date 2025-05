Energie Cottbus: „Der Fußball verändert sich in der Wahrnehmung.“

So., 04.05.2025, 13:30 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 13:30 live PUSH





Ist ein 50/50 zu erwarten?



In Unterhaching wahrte Energie dank des Ausgleichstreffers von Cigerci den dritten Platz und behauptete sich dort mit einem Tor mehr in der Tordifferenz den Vorsprung gegenüber dem 1. FC Saarbrücken. Jetzt ist mit dem SV Waldhof Mannheim ein Team zu Gast, welches gegen den Abstieg spielt und in der laufenden Saison mehrmals die Trainer wechselte. Dies macht es in gewisser Hinsicht schwerer, den Gegner optimal ausrechenbar zu machen. Die Mannheimer verfügen über einen guten Kader und werden die Punkte nicht kampflos herschenken.



Es kommt erneut darauf an, wieder viel Geduld und Konzentration mitzubringen. Aber Pele Wollitz und sein Team können auf große Unterstützung bauen. Bis zum Freitagvormittag waren bereits über 14:000 Tickets verkauft worden. Das Vertrauen in die eigene Stärke und auf die Mannschaft ist also groß. So ist die Wollitz-Elf gefordert und kann das Vertrauen vor eigenem Publikum zurückzahlen. Bereits jetzt ist klar, dass Energie eine überragende Saison als Aufsteiger spielt. Doch es gilt noch etwas zu erreichen, was verbietet, dass unnötig wichtige Meter auf dem Rasen verschenkt werden. Spätestens jetzt wird sich zeigen, wer dem Nervendruck am besten gewachsen ist.



Des Weiteren sagte Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins wichtige Worte, was das Spiel seiner Mannschaft in Unterhaching anbelangt: „Der Fußball verändert sich in der Wahrnehmung. Dann kommt es darauf an, wer effizienter sein wird. Dies war in den vergangenen Partien nicht mehr der Fall.“



Erneut Ausfälle zu vermelden



Pele Wollitz muss weiterhin auf seinen Innenverteidiger Dennis Slamar wegen eines Bänderrisses verzichten und wird damit wohl definitiv für die restlichen anstehenden Partien ausfallen. Erik Tallig wird weiterhin wegen einer Muskelverletzung ausfallen. Rorig hat mit Rückenproblemen und Timmy Thiele mit Kniebeschwerden zu kämpfen. Bretschneider klagt über eine Wadenverhärtung und Möker hat Probleme mit der Achillessehne.



Mannheims Trainer Dominik Glawogger muss auf Janne Sietan wegen seiner fünften Gelben Karte im vergangenen Spiel verzichten.