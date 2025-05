Energie Cottbus: „Das ist natürlich sehr traurig.“

Ausgeglichenes Match im ersten Durchgang



Von Beginn an ging Energie sehr engagiert zur Sache und setzte sich rasch in der gegnerischen Hälfte fest. Hofmann spielte einen Diagonalpass zu Engelhardt, der dann Thiele bediente. Jedoch befand sich der Stürmer im Abseits (4.). Auf der Gästeseite hatte Keidel per Distanzschluss die erste Tormöglichkeit auf dem Fuß (8.). Kurz danach behauptete Cigerci auf der anderen Seite den Ball und suchte im Strafraum entschlossen den Torabschluss. Allerdings strich der Ball rechts am Tor vorbei (10.). Fast aus dem Nichts gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Situation schien zunächst geklärt zu sein, aber der FCI nutzte den zweiten Ball. Christensen leitete die Hereingabe am linken Pfosten per Kopf zu Malone weiter, der am rechten Pfosten einnickte (26.). Die Hausherren ließen sich von dem Rückstand nicht verunsichern und gingen vehement voran, was dann mit dem 1:1 belohnt worden ist. Copado bediente Bretschneider, der auf der linken Außenbahn den Ball und die Übersicht behielt. Seine halbhohe Flanke kam scharf vor das Tor und Keidel fälschte in das eigene Gehäuse ab (36.). Im Anschluss faustete Bethke einen Freistoß aus der Gefahrenzone (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel köpfte Fröde nach einem Freistoß aus Nahdistanz auf das FCE-Tor. Bethke stand auf der Linie und schnappte sich den Ball (45.+1).



Spitz auf Knopf bis in die Endphase - FCI mit hoher Abgeklärtheit in der Nachspielzeit



Auch im zweiten Durchgang bot Energie eine ansprechende Leistung und hatte durch Bretschneider einen nennenswerten Torabschluss, welcher von Ingolstadt zur Ecke geklärt wurde (49.). Im Gegenzug hatte der FCI die große Chance, in Führung zu gehen, und konterte dabei mustergültig. Der Ex-Cottbuser Heike schoss im Strafraum auf das Tor und hatte Borgmann vor sich, der mit einer beherzten Grätsche den erneuten Rückstand verhindern konnte (50.). Im weiteren Verlauf lief Energie wieder vehement an und war der 2:1-Führung sehr nahe. Doch es waren an diesem Tage einmal mehr die Gäste, die ihre Abgeklärtheit mit einem Treffer unterstrichen. Costly behauptete sich auf der linken Außenbahn und flankte zielgerichtet in die Zone. Dort stieg Grønning aus Nahdistanz zum Kopfball hoch und überwand Bethke aus Nahdistanz (66.). Danach ging durch viele Wechsel auf beiden Seiten der Spielfluss etwas verloren. Aber Energie verzeichnete in der Schlussphase die große Möglichkeit zum 2:2. Nach einem schönen Zusammenspiel suchte Cigerci den Abschluss, welcher aber rechts am Tor vorbeistrich (88.). Auch Pronichev schaffte es nicht, nach einer sehenswerten Flanke den Spielstand auszugleichen. Keidel war im letzten Augenblick dazwischen und klärte (90.). Zwischen diesen beiden Tormöglichkeiten hätten die Gäste alles klarmachen können, als Kanuric im Eins-gegen-Eins gegen Schlussmann Bethke das Nachsehen (89.). Energie blieb auch in der Nachspielzeit am Drücker und öffnete dadurch Tür und Tor für den Gegner. So setzte sich Kanuric gegen zwei Gegenspieler durch und legte mit viel Übersicht auf Deichmann zurück, der mit 3:1 für die Entscheidung sorgte (90.+2). Die Hausherren wollten trotz des hohen Rückstands immer noch etwas erreichen und liefen dadurch in ein Ingolstädter Konter. Keidel setzte Testroet in Szene, der sofort auf Zeitler ablegte. Der hatte dann wenig Mühe, den Ball zum 4:1 einzuschieben (90.+4).



Fazit: Energie verkaufte sich sehr teuer und bot den Zuschauern ein ansehnliches Spiel. Trotz langen Rückstands glaubte man an den Ausgleich und stellte den Gegner vor Aufgaben. Doch der FCI war in Hinblick auf die Chancenverwertung die abgekochtere Mannschaft und drückte auch in Kopfballhoheit seine Überlegenheit aus.

Stimmen der Beteiligten:



Pele Wollitz: „Das ist natürlich sehr traurig. Auch wenn man so ein 0:1 kassiert, haben wir das heute einwandfrei verarbeitet. Wir hatten gute Situationen und es war immer so, dass wir keine Torchancen aus dem Spiel heraus zugelassen haben. Und so sind wir dann in die Halbzeit gegangen. Dann hatten wir eine richtig gute Phase mit viel Druck. Dann kam alles für uns zusammen. Beim 1:2 spielen wir aus dem Nichts in Unterzahl und sind im eigenen Strafraum nicht mannorientiert. Und dann wird es natürlich schwierig. Ich weiß nicht, ob es ein Trost ist, Vierter in der Tabelle zu sein. Fakt ist, dass wir diese Liga bis zum 24. Spieltag bereichern konnten und viele Mannschaften vor Aufgaben gestellt haben.“

Sabrina Wittmann: „Auch wenn das jetzt sehr enttäuschend und bitter für Energie ist, möchte ich euch allen zu einer beeindruckenden Saison gratulieren. Für uns ging es heute darum, dass wir noch einmal gut performen. Dies ist uns über weite Strecken des Spiels auch gelungen. Durch eine Standardsituation sind wir in Führung gegangen und mussten im Anschluss viel aushalten, was uns ein wenig aus der Bahn geworfen hat. Schlussendlich haben wir die Druckphase der Cottbuser überstanden. Und am Ende war es klar, wenn der Gegner aufmacht, dass wir über unsere Konter zu Tormöglichkeiten gekommen sind. Und deswegen ist das Ergebnis so ausgefallen.“