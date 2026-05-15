Energie Cottbus: „Das ist ein Prädikat“

– Foto: Schneider Torsten

Große Blicke in die Vergangenheit sind in Bezug auf die Spielvorbereitung für Pele Wollitz und seine Mannschaft sicher keine Worte wert gewesen. Höchstens das vergangene Ligaspiel gegen Wehen Wiesbaden hat man sicher noch einmal thematisch aufgegriffen.

Aber viel mehr wird das Hinspiel gegen Regensburg noch einmal Thema gewesen sein. Nach einer sicher geglaubten 2:0-Führung kamen die Regensburger zurück in die Partie, und glichen durch einen Doppelpack von Christian Kühlwetter aus.



Befreit aufspielen

Doch worauf kommt es im Rückspiel an? Vor allem darauf, dass sich das Team komplett auf sich konzentrieren wird. Die Blicke auf andere Spielstände verbieten sich daher während der Partie. Wenn man etwas Großes erreichen möchte, spielt man automatisch auf Sieg. Dazu wird man sich hier im Vorbericht nicht auf große Rechnereien einlassen.

Vielleicht wird der Partie zugutekommen, dass auch die Regensburger frei von der Leber weg spielen können. Definitiv werden sie sich über die 0:1-Niederlage bei Waldhof Mannheim geärgert haben. Es ist davon auszugehen, dass man sich versöhnlich vor den eigenen Fans verabschieden möchte. Des Weiteren wird sich Eric Hottmann auf seine ehemaligen Kollegen freuen. Leider kann Malte Karbstein, der aus der Jugend von Energie stammt, nicht dabei sein.



Aller Voraussicht nach wird das Jahnstadion ausverkauft sein, was auch Energie zugutekommen dürfte, da sie vor großem Publikum bereits phänomenale Leistungen abrufen konnten.

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Pele Wollitz bezog sich in der Pressekonferenz kurz auf den FC Bayern, da diese Mannschaft am meisten Rückstände in Spielen gedreht hat:



„Das ist ein Prädikat, welches für Vertrauen, Mut, gute Entscheidungen und Überzeugung steht. Genau das benötigen wir am Samstag auch. All das hat uns dorthin gebracht, wo wir uns jetzt befinden.“

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Mehrere Ausfälle bei beiden Teams



Pele Wollitz muss noch immer auf Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) verzichten. King Axel Borgmann und Tolcay Cigerci sind nach ihrer fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen den MSV Duisburg wieder spielberechtigt.



Indes muss der SSV-Coach, Sascha Hildmann, ebenfalls auf mehrere Akteure verzichten. Malte Karbstein, Phil Beckhoff und Lucas Hermes fehlen allesamt wegen muskulärer Probleme.