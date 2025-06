Energie Cottbus: Das erste Training + Sommerfahrplan Die Lausitzer werden eine intensive Vorbereitung absolvieren. Verlinkte Inhalte 3. Liga FC Energie

Der FC Energie startete am 22. Juni 2025 in die Vorbereitung. Aber schon jetzt hat sich viel am Kader getan, sodass die Stammplatzempfehlung für die neue Saison wieder auf null gestellt ist. Wir zeigen euch, wie die Vorbereitung der Lausitzer mit all seinen Testspielen aussieht.

Das erste Training am vergangenen Sonntag wurde absolviert und der zurückgekehrte Athletiktrainer Tim Schneider ist sofort mit von der Partie gewesen. Mit dabei waren viele Zaungäste, die ihr Team unbedingt begutachten wollten. Zunächst versammelte sich das gesamte Trainerteam samt Spieler in einem Kreis, wo sich der Reihe nach vorstellten. Auch Tim Schneider tat dies. Anschließend folgte eine lockere Laufeinheit mit drei Runden. Danach wurde das Team in drei Gruppen aufgeteilt, um Pass- und Formationsspiele zu absolvieren. Die Torhüter trainierten allesamt gesondert. Trotz großer Hitze am Sonntagnachmittag war eine gute Stimmung beim Team zu vernehmen. Nach der lockeren Trainingseinheit erfüllten die Spieler und Trainer die Autogrammwünsche der zahlreichen Fans.



Nicht mit dabei war Niko Bretschneider, der mit einem Wechsel zum Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken liebäugelt. Timmy Thiele kann generell noch nicht am Training teilnehmen, da er eine Meniskusoperation hinter sich gebracht hatte. Es ist mit einer Genesungszeit von zwei bis vier Wochen zu rechnen. Dafür ist wieder Dennis Slamar voll dabei, der im Finale der vergangenen Saison verletzungsbedingt ausgefallen war. Auch für Axel Borgmann wird es wieder eine komplette Vorbereitung. Durch die Reha im vergangenen Sommer konnte der Kapitän nach seiner Verletzung nicht mit dabei sein.



So wird es mit acht Neuzugängen in die diesjährige Vorbereitung gehen. Dabei erwartet alle, genau wie im vergangenen Jahr, einen Testspielmarathon von drei Spielen innerhalb von drei Tagen. Los geht am 27. Juni 2025 in Schönwalde auf dem Wacker Sportplatz gegen den Südbrandenburgligisten (Kreisoberliga) SV Wacker 21 Schönwalde. Einen Tag später gastiert man um 15:00 Uhr auf dem Einheitssportplatz in Finsterwalde gegen die SpVgg Finsterwalde. Am 29. Juni 2025 muss man eine größere Strecke absolvieren, um ab 16:00 Uhr die Begegnung des Kreisoberligisten Blau-Weiß Wittichenau auf der Sportanlage Wittichenau zu sehen.



Bei der darauffolgenden Testspielreihe ab dem 04. Juli 2025 wird man auf höherklassige Gegner treffen. Auf dem Dissenchener Sportplatz in der Branitzer Straße wird um 14:00 Uhr die Begegnung gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke angepfiffen. Bereits im vergangenen Jahr bestritt Energie ein Vorbereitungsspiel gegen die VSG und gewann mit 2:0 gegen die Berliner. Einen Tag später führt die Reise nach Herzberg zum Werner-Seelenbinder-Sportplatz. Um 14:00 Uhr wird dort ausgiebig gegen den Oberligisten, der TSG Neustrelitz getestet.