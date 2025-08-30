Energie Cottbus: „Das Ergebnis ist wahrscheinlich in Ordnung.“

Ausgeglichene Partie und eine strittige Szene

Pele Wollitz änderte seine Elf gegenüber der Niederlage in Hoffenheim nur auf einer Position, und brachte Jonas Hofmann für Axel Borgmann in das Startaufgebot. Von Beginn an agierte Energie konzentriert und blieb bei eigenen Angriffsversuchen geduldig. So hatten die Gastgeber die erste nennenswerte Tormöglichkeit. Eine scharfe Hereingabe kam in den Strafraum, und Guwara schloss am zweiten Pfosten direkt ab. Allerdings bekam der FCI noch ein Bein dazwischen (10.). Dann musste Sabrina Wittmann verletzungsbedingt wechseln. Es kam Yannick Deichmann für Linus Rosenlöcher in die Partie (10.).



Die Gäste waren bis dahin ebenfalls gut im Spiel gewesen, und kamen unmittelbar danach zu ihrer ersten Tormöglichkeit. Energie verlor den Ball im Aufbauspiel, und Mads Borchers ging entschlossen dazwischen. Mit dem Fakt, den Ball erobert zu haben, machte der Mittelfeldakteur aber zu wenig aus der sich bietenden Chance (17.). In der darauffolgenden Szene war Borchers erneut beteiligt.



Er verlängerte nach einem Eckball per Seitfallzieher zum Tor. Schlussmann Alexander Sebald war auf seinem Posten, und wehrte den Ball vor der Linie ab (22.). Später brachte Tolcay Cigerci den Ball auf den FCI-Kasten. Seinen Schuss ins lange Eck konnte Schlussmann Markus Ponath zur Seite abwehren (29.). Doch schon bald kam es zu einer streitbaren Szene.



Etwas später kam die große Chance für Energie, als Henry Rorig eine Flanke in den Strafraum bringen wollte. Yannick Deichmann drehte sich dabei eigentlich weg, bekam aber dennoch den Ball an die Hand. Daraufhin gab es Elfmeter für Energie, welchen Cigerci sicher ins linke Eck zum 1:0 vollendete, und Schlussmann Ponath in die andere Ecke schickte (35.). Noch vor dem Wechsel gab es dann die große Möglichkeit für den FCI, auszugleichen. Nach einem Einwurf und einer Kurzablage kam Jonas Scholz zu einem Flachschuss, welchen Sebald beim Abtauchen entschärfen konnte (42.).

Zerfahrene Partie im zweiten Durchgang

Auch in der zweiten Halbzeit wurde es nicht langweilig. Bereits früh in diesem Abschnitt hätten die Gäste nach einem Eckball ausgleichen können. Doch Sebald faustete das Spielgerät entschlossen weg (49.). Bei der nächsten Szene war der Keeper machtlos gewesen. Der FCI flankte durch Mattis Hoppe aus dem rechten Halbfeld heraus in den Strafraum. Frederik Carlsen nahm den Ball am langen Pfosten an und vollendete zum 1:1 in die Maschen (61.).



Nach zahlreichen Ein- und Auswechslungen auf beiden Seiten gestaltete sich das Duell zerfahren, was Torchancen auf beiden Seiten zur Mangelware werden ließ. Dennoch hätte Energie die erneute Führung erzwingen können. Can Moustfa zog aus spitzem Winkel ab, aber Schlussmann Ponath machte sich groß, und konnte parieren (80.). Zudem kam Borchers für die Gäste im Fünfmeterraum verheißungsvoll zum Abschluss. Doch Schlussmann Sebald klärte auf der Linie (83). In der Nachspielzeit kam der eingewechselte Thiele nach einer Flanke von außen zum Abschluss. Sein Kopfball strich jedoch links am Tor vorbei.



---



Die Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Das Ergebnis ist wahrscheinlich in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr verdient. Dennoch haben wir mit unseren Einwechselspielern noch zwei gute Aktionen. Aber wenn man die letzten fünfundzwanzig Spielminuten zugrunde legt, dann ist das Unentschieden mehr als glücklich für uns. Es liegt viel Arbeit vor uns, was aber hinzubekommen ist.“



Sabrina Wittmann: „Grundsätzlich haben die Zuschauer ein sehr gutes Unentschieden gesehen. Dennoch hätten wir gerne zwei Punkte mehr mit nach Hause genommen. Meiner Meinung nach hätten wir das machen können, da wir optimal in die Partie gestartet sind, und zwei gute Torchancen herausgespielt haben. Der Elfmeter war meiner Meinung nach leicht strittig, da ich nicht weiß, wo mein Spieler den Arm hätte sonst hinverlagern sollen. Wir bekamen einen leichten Bruch in unserem Spiel, als wir Linus Rosenlöcher auswechseln mussten. Mit etlichen Vorwärtsbewegungen in die gegnerische Box hätte ich mir gewünscht, dass wir heute mehr mitnehmen. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich sehr zufrieden. Darauf kann man in den kommenden Wochen aufbauen.“



---

Fazit: Dieses Remis mag für das jeweilige Team als zu wenig erscheinen. Doch es kann in den kommenden Wochen von großem Nutzen sein. Für Energie ist es zwar ärgerlich, dass man die eigene Führung nicht verteidigen konnte, und so das Remis in Kauf nehmen muss. Da die Gäste im zweiten Durchgang das Tempo anzogen und ihre Qualitäten aufblitzen ließen, dürfte das 1:1 mehr ein Gewinn sein. Denn in der vergangenen Saison hatte man zum selben Zeitpunkt nur drei Punkte auf dem Konto. Jetzt verfügt man aber über fünf Zähler, und verlor dabei nur eine Partie. Dafür, dass man im Sommer einen Umbruch vollzog, ist Energie sehr passabel in die Saison gestartet. Dennoch wartet auf Pele Wollitz viel Arbeit.

Hadern dürfte dagegen Sabrina Wittmann und ihre Mannschaft. In der vergangenen Saison verfügte man zur gleichen Zeit über sechs Punkte, genauer gesagt über zwei Siege. Aktuell muss man sich mit drei Remis und einer Niederlage begnügen. Aber auch hier muss man relativieren. Betrachtet man es nüchtern, könnte die Wittmann-Elf aufgrund des Potenzials mindestens zwei, bis drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Bleibt der FCI in den kommenden Wochen geduldig, wird sich schon bald die neue Qualität in voller Blüte zeigen.