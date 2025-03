Energie Cottbus: „Bis zum 0:1 waren wir das spielbestimmende Team.“

Energie nach Gegentreffer völlig von der Rolle

Die Partie startete recht gefällig, und beide Teams hatten in der Anfangsphase eine vielversprechende Möglichkeit, in Führung zu gehen. Zuerst probierten es die Hausherren, als Rabihic per Direktabnahme den Abschluss suchte. Diese Möglichkeit flog rechts am Tor vorbei (4.). Die Gäste kamen nach einem Eckball zu einer Großchance. Thiele köpfte in der Mitte recht platziert auf das FCS-Tor. Doch Becker war im Weg und klärte auf der Linie (8.). Nach den ersten gut fünfzehn gespielten Minuten waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Bei Energie war Krauß auf seinem rechten Flügel sehr aktiv gewesen und belebte das Cottbuser Offensivspiel. Doch fast aus dem Nichts kam Saarbrücken zum 1:0. Multhaup spielte Vasiliadis frei. Dabei wird er nicht richtig angegriffen und hatte allen Platz der Welt. So jagte er den Ball per Rechtsschuss in das lange Eck (21.). Und es hätte rasch 2:0 gestanden, wenn Bretschneider nicht vor Mulhaup im letzten Augenblick geklärt hätte (25.). Von da an waren die Gäste völlig von der Rolle und sahen sich vielen Angriffen der Hausherren gegenüber. Einer davon fand den Weg in das Ziel, als Rabihic nach der Flanke von Fahrner am zweiten Pfosten zum 2:0 einköpfte (37.).



Energie besser im zweiten Durchgang, aber mit zu wenig Torchancen



Im zweiten Durchgang kam Energie besser aus der Kabine, und Krauß war gleich mal mit einem guten Torschuss präsent. Doch Menzel stand richtig und bereinigte die Situation (48.). Dennoch merkte man von da an, dass die Gäste sich nicht geschlagen geben wollten. Thiele leitete einen guten Angriff mit ein und Cigerci ging anschließend voran und bediente Thiele, der sich die Möglichkeit nicht nehmen ließ und zum 1:2-Anschlusstreffer vollendete (56.). Dann wäre es fast zum 3:1 der Hausherren gekommen, als Multhaup seine gute Torchance am langen Pfosten vergab (60.). Jedoch hätten die Gäste auch den Ausgleich herstellen können, als Cigerci nach einem Freistoß vergab, weil Schlussmann Menzel mit einer Glanztat zur Stelle gewesen ist (62.). Energie spielte weiterhin gefällig, ohne dabei Großchancen zu erarbeiten. So lief ihnen die Zeit davon und Saarbrücken siegte aufgrund einer starken Halbzeit knapp mit 2:1.



Fazit: Energie kam eigentlich gut in die Begegnung. Doch nach dem Gegentor lief nichts mehr zusammen. Noch vor dem Seitenwechsel musste man dann das 0:2 hinnehmen. Von dort an musste man schon befürchten, dass Energie eine Packung bekommen könnte. Doch die Wollitz-Elf sammelte sich und erzielte im zweiten Durchgang relativ schnell den Anschlusstreffer. Doch für mehr reichte es nicht, da man es ganz besonders in der Schlussphase nicht schaffte, länger im Ballbesitz zu bleiben. So gab es dann natürlich auch keine gefährlichen Aktionen zum Tor hin, welche die Saarbrücker hätten ins Wanken bringen können. Drei Niederlagen infolge sind wahrlich kein Drama für Energie. Doch man sollte aufpassen, dass man nicht langsam zur Laufkundschaft in der entscheidenden Phase der Saison wird und so die Spiele einfach so abschenkt. Trotz geschafften Klassenerhalts muss es möglich sein, dass Energie wieder in die Erfolgsspur findet.



Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Bis zum 0:1 waren wir die spielbestimmende Team. Dort haben wir vieles richtig gemacht. Ich glaube, dass Saarbrücken etwas überrascht war und ein wenig nervös geworden ist. Dennoch haben wir keine Berechtigung, Spiele zu gewinnen, wenn man die Gegentore so verteidigt. Dann sind wir aus der Halbzeit gekommen und erzielten das 1:2. Danach haben unsere Wechsel nicht das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Zwar hatten wir das Spiel unter Kontrolle und ließen nichts mehr zu, aber hatten selbst keine Torchancen mehr. Damit haben wir verdient 1:2 verloren.“



Die kommenden Aufgaben beider Kontrahenten:



1. FC Saarbrücken: Di., 11. März 2025 um 19:00 Uhr; Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld.

Energie Cottbus: Di., 11. März 2025 um 19:00 Uhr; Heimspiel gegen Hannover 96 II.