Energie Cottbus begleitete einen würdigen Rahmen in Wittichenau

Wittichenau mit überragenden Keeper im ersten Durchgang

Von den ersten drei Testspielen war dieses hier mit Sicherheit das schwerste Spiel. Der DJK verstand es, sich hinten reinzustellen und verteidigte sehr konsequent. Energie probierte es, in die entscheidenden Schnittstellen zu gelangen. Doch Wittichenau machte die Räume gut eng, oder Schlussmann Hubertus Zschorlich lief zur Hochform auf, um die FCE-Angreifer schier zur Verzweiflung zu bringen. Zum ersten Mal setzte er sich gegen Borgmann durch, als er im Eins-gegen-Eins der Sieger war (7.). Zwei Minuten später wehrte der Schlussmann gegen Cigerci zur Seite ab. Hofmanns direkter Freistoß flog an Zschorlich’s Kasten vorbei (12.). Im weiteren Verlauf spielte sich Blau-Weiß immer wieder in die gegnerische Hälfte, blieben dabei aber an der Energie-Abwehr hängen. Nach einem Querpass von Ogbidi sorgte Boziaris für das 0:1 zugunsten von Energie (29.). Vor dem Abstauber von Butler rettete H. Zschorlich super, konnte den Einschlag aber nicht verhindern (34.).



Ein FCE-Nachwuchs neu in der Innenverteidigung

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Pele Wollitz erneut komplett durch und stellte das Eigengewächs Finn Heidrich in der Innenverteidigung auf. Einer machte sofort auf sich aufmerksam und markierte das 0:3 (48.). Moustfa traf durch einen Abstauber, an welchen H. Zschorlich fast noch dran gewesen war. Anschließend wurde der Keeper gemeinsam mit seinen Mitspielern Hantschke und Paulick ausgewechselt, die allesamt den Verein verlassen werden. Vom Publikum wurden sie gebührend verabschiedet. Auch der Wechselkeeper Lucas Franz hatte seine Szenen und wehrte so zum Beispiel zur Seite ab, Pelivan einfach mal draufhielt (61.). Beim Schuss von Tallig zeigte er ebenfalls eine gute Parade (75.). Beim 0:4 von Tattermusch nach Vorlage von Rorig war er aber machtlos (69.). Hajrulla legte zwei Minuten später mit dem 0:5 nach. Kurz dabei kam Frank Wittek auf der anderen zum Torschuss, welchen Schlussmann Sebald hielt (71.). In der Schlussphase verwandelte Moustfa einen Elfmeter zum 0:6, nachdem Tattermusch gefoult worden ist (81.). Den Schlusspunkt setzte Tallig, als er nach Hajrullas Hereingabe zentral zum 0:8 vollendete (87.).



Fazit: Das 8:0 für Energie war an diesem Tag fast Nebensache. Denn alle Beteiligten sorgten für einen tollen Rahmen des 100-jährigen Vereinsbestehens vom DJK Blau-Weiß Wittichenau. So feierte der DJK-Torwart H. Zschorlich einen emotionalen Abschied, der den verlassen. Als Sahnestück zeichnete er sich mit tollen Paraden aus. Auch rund um das Spiel war viel geboten. So war auch Energie-Maskottchen dabei und gab den Fans seine Unterschrift. Schmackhaft wurde es, als auf dem Basar hinter dem Tor Kuchen verschiedener Art angeboten wurden. Eben solche backten Eltern von Nachwuchsspielern des DJK. Wer es mehr deftig wollte, bekam leckere Bratwurst oder auch Steak geboten. Auch die Abläufe und Organisation rund um das Event sind mehr als lobenswert.



Auf ein baldiges Wiedersehen, DJK Blau-Weiß Wittichenau.



Die Tore erzielten: Hajrulla (2), Moustfa (2), Tattermusch (1), Boziaris (1), Butler (1), Tallig (1)