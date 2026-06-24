Energie Cottbus: Auftakt zur Sommervorbereitung 2026/2027 Der Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga wartet mit großer Veranstaltung und erster Testspielreihe auf. von René Kubasch · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga des FC Energie Cottbus löste in der Region viel Euphorie aus. Ab sofort beginnt das nächste Kapitel! Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, laden die Lausitzer zum offiziellen „Saisonauftakt – Zurück in Liga 2!“ ein.

Die Fans werden mit einbezogen



In der Cottbuser Innenstadt, genauer gesagt, auf dem Stadthallenvorplatz, wird der Standort für alle Fans und auch neugierige Besucher sein, wenn ab 18:00 Uhr ein umfangreiches Programm für alle geboten wird.





So wird endlich das Geheimnis um das neue Trikot und die Teamkleidung mit dem neuen Ausrüster Adidas gelüftet. Extra dafür wird das neue Trikot zum Sonderpreis von 80,00 € im Verkauf zur Verfügung stehen.



Des Weiteren wird die Gelegenheit genutzt, um das neue Team vorzustellen, das dann anschließend Autogrammwünsche erfüllen wird. Dazu sind Q&A's mit einzelnen Akteuren inbegriffen. Der einstige Stadionsprecher des FC Energie, Ronny Gersch, wird als Moderator durch das abendliche Programm führen. Passende Musik zur Feier wird der Partner Radio Cottbus liefern.



