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Energie Cottbus: Auftakt zur Sommervorbereitung 2026/2027
Der Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga wartet mit großer Veranstaltung und erster Testspielreihe auf.
von René Kubasch · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser
Der Aufstieg in die 2. Bundesliga des FC Energie Cottbus löste in der Region viel Euphorie aus. Ab sofort beginnt das nächste Kapitel! Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, laden die Lausitzer zum offiziellen „Saisonauftakt – Zurück in Liga 2!“ ein.
Die Fans werden mit einbezogen
In der Cottbuser Innenstadt, genauer gesagt, auf dem Stadthallenvorplatz, wird der Standort für alle Fans und auch neugierige Besucher sein, wenn ab 18:00 Uhr ein umfangreiches Programm für alle geboten wird.
So wird endlich das Geheimnis um das neue Trikot und die Teamkleidung mit dem neuen Ausrüster Adidas gelüftet. Extra dafür wird das neue Trikot zum Sonderpreis von 80,00 € im Verkauf zur Verfügung stehen.
Des Weiteren wird die Gelegenheit genutzt, um das neue Team vorzustellen, das dann anschließend Autogrammwünsche erfüllen wird. Dazu sind Q&A's mit einzelnen Akteuren inbegriffen. Der einstige Stadionsprecher des FC Energie, Ronny Gersch, wird als Moderator durch das abendliche Programm führen. Passende Musik zur Feier wird der Partner Radio Cottbus liefern.
Doch damit nicht genug! Auch für den Ausklang des Abends wird bestens gesorgt sein. Um 22:00 Uhr wird das dritte WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador auf einer großen LED-Wand im Public Viewing übertragen.
Eine Cottbuser Stadtauswahl wird am Sonntag, 28. Juni, um 16:00 Uhr im Lokstadion zum Testspiel gegen die Profimannschaft des FC Energie antreten, die dann von Mario Basler angeführt wird.Kurzes Fazit zu den Transferaktivitäten in diesem Sommer
Der Rahmen für die Fans ist das eine, aber die kontinuierliche Vorbereitung auf die Saison das andere. Was die Transferaktivitäten des FCE zum jetzigen Stand angeht, ist das bereits mehr als ordentlich. Neben zahlreichen Abgängen war man in der Lage Leistungsträger wie Henry Rorig oder Tim Campulka zu halten. Auch King Manu hält den Lausitzern die Treue, der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison eine große Entwicklung genommen hat.
Mit der Rückkehr von Leonardo Bittencourt kehrt nicht nur eine Euphorie im Verein selbst ein, sondern auch Erfahrung, die man darüber hinaus mit der Verpflichtung von Ryan Malone sicherstellen konnte.
_____So sieht das anstehende Testspielprogramm für das kommende Wochenende aus:
Fr., 26.06.2026, 18:00 Uhr
Sa., 27.06.2026, 17:00 Uhr
So., 28.06.2026, 15:00 Uhr