Energie Cottbus: Anstehendes Testspiel gegen RB Salzburg

– Foto: Schneider Torsten

Das Testspiel zwischen dem FC Energie Cottbus und RB Salzburg wurde während des Trainingslagers kurzfristig vereinbart. So wird das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Gespielt wird in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena Waidring.

Morgen, 15:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie RB Salzburg RB Salzburg 15:00 live PUSH





Das Spiel gegen Mlada Boleslav brachte zwar eine 2:4-Niederlage mit sich. Es zeigte aber auch, dass mit Außenbahnenspielern wie Jannis Zaydan, Julian Guttau und Justin Butler zu rechnen sind. Alle waren an den Toren für den FCE direkt beteiligt, und übten immer wieder Druck auf den Gegner aus Tschechen auf.





Die Fitness und Mentalität des Teams stimmen also. Die Feinabstimmung und das Zusammenspiel wird sicherlich noch intensiviert werden. Doch zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung kann sich der Zwischenstand durchaus sehen. lassen. Man darf aber gespannt sein, wann Kapitän Axel Borgmann und Strippenzieher Tolcay Cigerci in das Testspielgeschehen eingreifen werden. Definitiv sind die zwei Akteure wichtige Stützen als auch Führungsspieler des Teams. Beide haben einen sehr großen Anteil am Erfolg der vergangenen Saison.



Die Jugendspieler des Vereins als auch die Neuzugänge finden damit sofort Akteure, zu denen sie aufschauen können, oder im besten Fall den einen oder anderen Rat einzuholen. Im Testspiel gegen Boleslav agierte das Talent Aaron Reschke neben Jonas Hofmann auf der Sechs. Hofmann als auch Borgmann zählen zu den dienstältesten Akteuren des FC Energie.





Und der Neuzugang und Verteidiger Ryan Malone erzielte das zwischenzeitliche 2:3 gegen Boleslav als Stürmer. Bei den älteren Fans des FCE dürften dabei Erinnerungen wach werden. Kevin McKenna wurde in der 2. Bundesliga 2005/2006 in der Innenverteidigung, Mittelfeld und Angriff eingesetzt.



Inzwischen wurden die Spieltage 3 bis 6 der 2. Bundesliga durch die DFL zeitgenau angesetzt. So spielt Energie gegen Greuther Fürth und beim VfL Wolfsburg jeweils auf einem Samstag um 13:00 Uhr. Das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC und das Heimspiel gegen den FC St. Pauli finden jeweils auf einem Sonntag um 13:30 Uhr statt.