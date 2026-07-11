Energie Cottbus: Ansehnliches Match endet mit Spielabbruch





Abwechslungsreich mit zunehmender Spieldauer





Die Anfangsphase dieser Begegnung wurde von beiden Teams relativ ruhig angegangen. Man stellte sich wohl schon im Vorhinein auf die insgesamt 120 Spielminuten ein. Nach gut fünfzehn gespielten Minuten wurde es allmählich interessanter.



So waren es die Hallenser, die aus dem Spiel heraus zur ersten Tormöglichkeit kamen. Bocar Baro nahm aus gut fünfzehn Metern Maß, und zwang Schlussmann Marcel Lotka zu einer Glanztat, der den Ball zur Seite abwehrte (18.). Nach Hereingabe von Jannis Boziaris verpasste Energie durch Tim Campulka nur knapp den Einschlag (20.).





Die nächste gute Torchance hatte dann erneut der FCE. Nach einem Eckball, der kurz ausgeführt wurde, kam Lukas Michelbrink am zweiten Pfosten zum Abschluss. Ein Hallenser klärte zum Eckball (40.). Die waren ein paar Minuten später selbst wieder gefährlich vor dem Tor geworden. Nach einem schönen Spielzug brachte Felix Langhammer den Ball auf das FCE-Gehäuse. Dann landete das Spielgerät auf dem Tornetz (45.).Ehe die HFC-Elf stärker aufkommen konnte, erzielte der FCE das 1:0. Leonardo Bittencourt flankte butterweich von halbrechter Position aus auf den zweiten Pfosten. Moritz Hannemann schraubte sich nach oben und nickte ein.Interessantes Match endet vorzeitigZunächst ging es erst einmal mit zahlreichen Wechseln seitens des FCE in die zweiten 60 Spielminuten. Dennoch kam die Wollitz-Elf rasch zum 2:0. Auf der rechten Außenbahn lief Justin Butler bis zur Grundlinie. Dann spielte er den Ball in den Rückraum, wo Yusuf Wardak im richtigen Augenblick einlief. Zuerst ließ er einen Gegenspieler ins Leere laufen, um dann den Ball im HFC-Tor zu versenken (62.).Ein paar Minuten später hätte Halle beinahe ausgeglichen. Aus gut fünfzehn Metern Torentfernung beförderte Emilio Stobbe das Spielgerät ins linke Eck. Doch Schlussmann Malte Wilke parierte diese gute Möglichkeit (69.). In den darauffolgenden Spielminuten hatte sich der FCE besser auf den Gegner eingestellt, und dominierte die Begegnung.Doch das Spiel wurde in der 105. Spielminute abgebrochen. Im Halbfeld der Hallenser wurde Justin Butler unsanft durch Robert Berger zu Fall gebracht, der anschließend die Gelbe Karte für die Aktion gesehen hatte (103.). Plötzlich bildeten sich Tumulte zwischen beiden Mannschaften.Wenige Meter vom Ausgangspunkt weg standen hinter der Bande Fans des Halleschen FC, von denen rassistische Äußerungen in Richtung Spielfeld gegeben haben sollen. Leidtragender bei diesen Äußerungen war offensichtlich King Manu. Dann wurde ein Zeichen gesetzt, indem das Spiel rund fünfzehn Minuten vor dem Schlusspfiff abgebrochen wurde.

Der FC Energie Cottbus hat dazu das folgende Statement veröffentlicht: "Das eigentlich als großes Fest geplante Testspiel zwischen unserem FC Energie und dem Halleschen FC in Finsterwalde wurde beim Stand von 2:0 für unsere Jungs aufgrund eines rassistischen Vorfalls abgebrochen. Aus dem Bereich der HFC-Fans wurde unser Innenverteidiger King Manu, in einer widerwärtigen, nicht zu tolerierenden und klar rassistischen Art und Weise beleidigt und diffamiert. Der FC Energie Cottbus steht für Fairness, Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz und lehnt Formen von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt konsequent ab! Und so verweigerten #WIR uns einer Spielfortsetzung und stehen gemeinsam mit dem Halleschen FC gegen derartig verabscheuungswürdige Äußerungen auf! Nicht mit uns! Für Rassismus und Diskriminierung gibt es in beiden Vereinen keinen Platz, weder auf dem Spielfeld noch auf den Rängen!"