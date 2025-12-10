Energie Cottbus: Als sich die Zeiten änderten

Guten Saisonstart 2004/2005 nicht bestätigt



Zehn Jahre war Eduard „Ede“ Geyer im Herbst 2004 bei Energie im Amt gewesen, als er nach der 1:2-Heimpleite gegen Alemannia Aachen bei Energie Cottbus vom Dienst freigestellt wurde. Es war damals undenkbar, dass dieser Moment so schnell kommen würde.



Schließlich verpasste seine Mannschaft in der Saison 2003/2004 den Wiederaufstieg denkbar knapp. Neuzugänge wie Youssef Mokhtari, Michael Thurk oder Steffen Baumgart im Sommer 2004 sollten für den erneuten Angriff auf die Tabellenspitze in der zweiten Liga sorgen. Nach den ersten vier Spielen zu Saisonbeginn mit acht von zwölf Punkten und 3:1 Toren sah es ganz danach aus, als könnten die Lausitzer große Erwartungen erfüllen.



Doch dann kam der Einbruch und eine Auswärtsmisere, die Energie in den Tabellenkeller abrutschen ließ. Längere Sperren durch Platzverweise von Mokhtari und Thurk verstärkten diese Sorgen nur noch mehr. Bis Thurk nach einer Gebissverletzung beim Spiel in Trier überhaupt nicht mehr auflaufen konnte.



Großes Vertrauen für Petrik Sander

Der in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, geborene Sander bekam vom damaligen Präsidenten Dieter Krein das Vertrauen geschenkt, den Klassenerhalt mit Energie sicherzustellen. Mit Niederlagen gegen Wacker Burghausen und bei Eintracht Frankfurt war der einstige Stürmer von Energie Cottbus in den 1980er Jahren, als Interimstrainer denkbar ungünstig gestartet. Doch das 4:1 gegen den Karlsruher SC zum Hinrundenende sorgte für ein Überwintern auf einem Nichtabstiegsrang.



Die Rückrunde 2004/2005 verlief durchwachsen, brachte aber auch knappe Auswärtserfolge bei Dynamo Dresden oder Rot-Weiß Oberhausen hervor. Wichtige und disziplinierte Heimerfolge konnte man unter anderem gegen Greuther Fürth und den MSV Duisburg verbuchen. Zum Ende hin wurde es dann doch noch einmal knapp, als Energie mit einem Tor Unterschied zu Eintracht Trier den Klassenerhalt sichern konnte.



Zurück im Profigeschäft



Nach seiner Zeit in Cottbus war Sander unter anderem Cheftrainer bei TuS Koblenz oder Budissa Bautzen, bis er 2020 die U19-Mannschaft beim 1. FC Magdeburg übernahm. Zwei Jahre später coachte er dann die zweite Mannschaft des FCM, und stieg mit seiner Mannschaft am Ende der Saison 2022/2023 in die NOFV-Oberliga auf. 2023/2024 wurde ein guter vierter Platz sichergestellt, ehe man 2024/2025 in die Regionalliga Nordost aufstieg, um auch dort eine gute Rolle zu spielen.



Nach acht Spieltagen und mit nur drei mageren Punkten auf Platz 18 wurde das Trainerteam um Markus Fiedler , die die erste Mannschaft des 1. FCM betreut hatten, entlassen.