Energie Cottbus: „Alles war offen.“

– Foto: Schneider Torsten

Die Gäste wären beinahe im Gegenzug zum Ausgleich gekommen. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Felix Lohkemper stand Samuel Abifade gänzlich frei vor FCE-Schlussmann Marius Funk. Letzterer behielt die Nerven und verhinderte mit einer Glanzparade das 1:1 (11.).



Später war es erneut ein Zusammenspiel von Lohkemper und Abifade. Den Schuss von letzteren parierte Funk ausgezeichnet (26.). Dann kam wieder der FCE verheißungsvoll vor das Mannheimer Tor. Anderson Lucoqui trieb die Offensive an, indem er einen Querpass zu Moritz Hannemann brachte, dessen Torschuss knapp am linken Pfosten vorbeistrich (31.). Kurz flankte Axel Borgmann zu Tolcay Cigerci in die Mitte des Strafraums. Sein Kopfball wurde von Schlussmann Thijmen Nijhuis per Fuß abgewehrt. Der Nachschuss von Rorig wurde auf der Linie geklärt (32.).

Energie zu passiv, Führung für den Gegner möglich



In der zweiten Halbzeit veränderte sich ein wenig die Begegnung, da Mannheim mit der Einwechslung von Masca ein höheres Risiko fuhr. Zwar gab es beim FCE immer wieder Torraumszenen nach Standardsituationen, jedoch waren ebensolche nicht zwingend genug, um auf 2:0 zu erhöhen. So plätscherte die Begegnung ein wenig vor sich hin. Dann kamen die Mannheimer nach einem Fehlpass der Cottbuser zum möglichen Ausgleich. Funk zeigte aber beim Torabschluss von Sanoussy Ba eine glanzvolle Reaktion (60.).



Danach war ein erneuter Torschuss von Ba im Netz. Aus rund dreißig Metern brachte Rechtsverteidiger auf Funks Kasten. Im Normalfall wäre dieser Ball nicht im Tor gelandet. Doch das Spielgerät setzte vor Funk noch einmal auf, sodass es für den Schlussmann unberechenbar wurde, und schlug hinter ihm unten rechts ein (64.).



In den Folgeminuten hatte Energie Probleme in die Offensive zu finden. Auch in der Defensive gab es einige heikle Wackler zu überstehen. Nach einem Zuspiel von Arianit Ferati auf Masca lenkte Funk dessen Schuss an den Pfosten (71.). Erst in den Schlussminuten kam der FCE wieder besser auf, blieb aber vor dem gegnerischen Strafraum zu umständlich. Dann räumte Janne Sietan Erik Engelhardt vor dem Strafraum ab, sodass dem Schiedsrichter Ben Henry Uhrig nichts anderes übrig blieb als die Gelb-Rote Karte zu zeigen (90.+1).



Richtig turbulent wurde es dann in der Nachspielzeit, als King Manus Direktschuss von Schlussmann Nijhuis entschärft wurde (90.+6). Doch aufregender wurde es in der allerletzten Szene, als Awortwie-Grant am Pfosten zum vermeintlichen 2:1 einköpfte. Allerdings fand der Treffer keine Anerkennung, was eine Fehlentscheidung war. Als Nijhuis den Ball abwehrte, stand er deutlich hinter der Torlinie. Nachdem der Ball zunächst an die Unterkante sprang, trudelte er von dort aus ins Tor. Ein Foul der Cottbuser lag nicht vor, sodass es eine Anerkennung des Tores hätte geben müssen.

____

Die Stimmen der Betteiligten:



Pele Wollitz (Energie): „Wir hatten gute Presssituationen zum 1:0. Im Gegenzug gab es fast das 1:1, das Marius Funk gut hält. Unsere Raumaufteilung war manchmal zu offen, dennoch hatten wir ausgezeichnete Situationen im gegnerischen Strafraum. Ab der zweiten Halbzeit war klar, dass es ein offenes Spiel wird. Dann bekamen wir ein sehr unangenehmes Gegentor. Der Ball hüpfte und schlug dann ein, was für uns sehr unglücklich ausgesehen hat. Anschließend war alles offen, und es hätte in jede Richtung gehen können. Nach dem 1:1 hatten wir keine gute Entlastung und konnten die Bälle nicht mehr so gut halten.“



Luc Holtz (Waldhof): „Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, ist es ein gerechtes Unentschieden. Jeder hatte seine Minuten und Tormöglichkeiten. Mit dem Auftreten meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir wussten um die Qualität von Energie und sind sehr zufrieden mit Punkt.“



____

Positiv: Das mutige Pressing des FCE im ersten Durchgang wurde mit dem 1:0 belohnt. Im Anschluss folgten drei hochkarätige Torchancen, um mindestens auf 2:0 zu erhöhen. Auch die Zweikampfwerte und der Mut der Hausherren trugen zu einem ansehnlichen Match bei. In der späten Schlussphase und der Nachspielzeit im zweiten Abschnitt legte man wieder zu, und setzte den Gegner gehörig unter Druck. Auch die Startelfnominierung von Anderson Lucoqui erwies sich als echter Glücksgriff.



Negativ: Im zweiten Durchgang holte man unerklärlicherweise den Gegner zurück ins Spiel. Nach dem Ausgleich roch es ein wenig nach Gästeführung. Der FCE verlor seine robuste Linie und fand in der Offensive kaum noch statt. Erst in der Schlussphase und der Nachspielzeit war man wieder in der Lage, ein gutes Tempo mit guten Torchancen zu fahren.



Das muss unbedingt verbessert werden: Wenn möglich, sollte man versuchen, zwei konstante Halbzeiten zu spielen. Es gibt immer wieder Phasen in den Spielen, in denen man den Gegner einlädt, Tore zu schießen. Das frühe Pressing in der ersten Halbzeit passte hervorragend in das Spielkonzept von Pele Wollitz. Schade ist nur, dass seine Spieler es in der zweiten Halbzeit nur noch selten anwenden konnten.