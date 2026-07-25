Energie Cottbus absolvierte Doppeltest bei Dynamo Dresden

– Foto: Timo Scharer





So gab die Wollitz-Elf im ersten Spiel den Ton an, indem sie das Pressing so ausübte, dass sich die Hausherren nicht entfalten konnten. Die hatten dann im weiteren Spielverlauf Probleme, das Spiel in der eigenen Hälfte aufzubauen.





So hatte Energie schon bald die erste Großchance im Spiel. Moritz Hannemann verpasste es, das Tor zu vollenden, weil der Ball über das Toreck flog (4.). Tolcay Cigerci versuchte immer, das FCE-Spiel anzutreiben, wurde aber oft von den SGD-Defensivakteuren gestoppt. Nach rund dreißig Minuten wurde der Zehner für Julian Guttau ausgewechselt. In dieser Phase erzielte Vincent Vermeij nach einem gut durchdachten Spielzug das 1:0 für die Hausherren (31.).



Der FCE schlug aber rasch zurück. Nach einem Eckball vollendete Lukas Michelbrink per abgefälschtem Ball das 1:1 (33.). Nachdem es zur Pause beim Remis geblieben war, ging der FCE in Führung. Julian Guttau schlug einen Eckball in den Strafraum. Moritz Hannemann traf den Pfosten, Dominik Pelivan staubte zum 1:2 ab (52.). Dresden versuchte bis zum Schlusspfiff kämpferisch zum Ausgleich zu kommen. Aber Energie brachte das knappe Ergebnis über die Zeit.