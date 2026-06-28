Energie Cottbus: Abgezockt und trickreich in Bergen

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Fünf Tore innerhalb von fünf Spielminuten





Den Toreigen eröffnete Neuzugang Fousseny Doumbia, als er nach Vorlage von Ted Tattermusch im Fünfmeterraum aus Nahdistanz zum 0:1 vollendete (9.). Dann erhöhte Tattermusch selbst auf 0:2, als der Torwart der Bergener zu weit vor seinem Kasten stand (12.). Nur drei Minuten später vollstreckte King Manu zum 0:3. In derselben Spielminute erhöhte Tattermusch nach Ballgewinn und Vorlage von Henry Rorig auf 0:4 (15.). Kurze Zeit später traf der Stürmer erneut, als Christian Kinsombi mit Übersicht querlegte (21.).



Erst ein paar Minuten vor dem Seitenwechsel fielen die nächsten Tore. So legte Kinsombi erneut auf, als dann Julian Gutta ohne Gegenwehr das 0:6 erzielte (38.). Tattermusch traf anschließend sogar aus spitzem Winkel (43.). Einen schnellen Angriff machte dann Kinsombi zum 0:8 perfekt (45.).





Tore im Minutentakt



Es dauerte nur wenige Minuten, als Erik Engelhardt nach Angriff über die linke Außenbahn das 0:9 erzielte (49.). Einen Moment später wurde es mit dem Treffer von Lukas Michelbrink mit 0:10 zweistellig (50.). Einen langen Ball in die Tiefe nutzte dann Engelhardt zum 0:11 (55.).



Einen flachen Ball in den Lauf nutzte Neuzugang Yusuf Wardak zu seinem ersten Treffer für Energie, als er das 0:12 markierte (57.). Nach mehreren Treffern von Engelhardt und Jannis Boziaris stand es dann in der Schlussphase 0:20. Dann traf Yusuf Wardak zum 0:21 (86.). Nach mehreren Anläufen schaffte es dann auch Moritz Hannemann, sein Tor zu machen. So viel sein Treffer in der 87. Spielminute. Den Schlusspunkt mit dem 0:23 (90.+2) setzte dann Jonas Hofmann. Dieser Treffer entstand aus dem Gewühl heraus.