"Energie aus dem Training mitnehmen"

Für das anstehende Spiel formuliert er eine eindeutige Zielsetzung und betont den Faktor Mentalität: „Jetzt geht es darum, die Energie aus dem Training mitzunehmen und am Wochenende mit allem, was wir haben, auf den Platz zu bringen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unsere Punkte holen. Alles Weitere wird sich dann auf dem Platz zeigen.“

Trainer Aydin Taneli blickt dabei bewusst auf die vergangene Woche zurück und setzt auf eine klare Reaktion seiner Mannschaft: „Letzte Woche haben wir sehr unglücklich verloren, vor allem weil wir erneut in den Schlussminuten Gegentreffer kassiert haben. Die Jungs haben in dieser Woche gut gearbeitet, wir haben vieles aufgearbeitet, analysiert und klar angesprochen.“

Beim FC Dornbreite Lübeck liegt der Fokus vor allem auf der mannschaftlichen Geschlossenheit. Trainer Sascha Strehlau fordert von seinem Team eine klare Haltung: „Wir müssen die Aufgabe als Team lösen und jeder ist gefragt und muss bereit sein 100 Prozent zu geben. Schaffen wir das, dann werden wir erfolgreich sein.“

Nach dem 1:1 gegen den TSV Bargteheide reist Dornbreite mit Selbstvertrauen an, auch wenn die Mannschaft aktuell einen Punkt hinter Hagen auf Rang acht liegt.

Das Hinspiel spricht allerdings für die Gastgeber: Mit 5:2 setzte sich der SSC Hagen Ahrensburg damals in Lübeck durch. In der Tabelle trennen beide Teams nur ein Punkt, wodurch die Partie zusätzliche Brisanz erhält – ein direktes Duell im engen Mittelfeld, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften.