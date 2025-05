Endstation Vogt: Mit Aufstieg und Klassenerhalt – SG BZU bedankt sich

Vogt war zur Saison 2023/24 von dem FC Domstadt Fritzlar zur SG BZU gewechselt und übernahm ein Team im Neuaufbau. Bereits in seiner ersten Spielzeit führte er die Mannschaft mit 19 Siegen, sechs Unentschieden und nur einer Niederlage auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Körle II – da jedoch die erste Mannschaft des FC Körle aus der Kreisoberliga abstieg und den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten musste, rückte das Vogt-Team nach – und feierte nach einer eigentlich meisterlichen Saison doch noch den direkten Aufstieg in die Kreisliga.