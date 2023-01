Endstation Siebenmeterschießen HALLENTURNIER

Zwei starke Schwaiger Teams haben Pech bei der Entscheidung vom Punkt

Schwaig – Das macht Lust auf mehr. Pressesprecher Rainer Hellinger schwärmte von „tollen Turnieren mit großartiger Stimmung auf der Tribüne und super vielen Zuschauern“ am ersten Wochenende des Raiffeisen-Pokals, den der FC Schwaig an zwei Wochenenden ausspielt.

Höhepunkt des ersten Wochenendes war ein topbesetztes Frauenturnier, mit einem Landesligisten, einem Bezirksoberligisten und drei Teams aus der Bezirksliga, in der auch der FC Schwaig und der TSV Aßling beheimatet sind. Beide Teams lieferten sich ein packendes Halbfinale, das die Gäste im Siebenmeterschießen für sich entschieden. Die Schwaigerinnen setzten dann kurz darauf mit einem 3:0-Erfolg über den Bezirksoberligisten TSV Eching ein dickes Ausrufezeichen. Zuvor hatten sie schon dem Landesligisten und Turniersieger Gilching ein Unentschieden abgerungen.

„Ein weiteres absolutes Highlight war das E-Jugendturnier mit vielen Mannschaften aus dem Landkreis“, schwärmte Hellinger. Auch hier habe sich das Heimteam sehr stark präsentiert und unterlag dem TSV Poing erst im Siebenmeterschießen.

Apropos stark: Souverän leiteten die Schiedsrichter Markus Raßhofer, Maurice Altermann, Alexander Jell, Alexander Schuh, Robert Jell sowie die Schiedsrichterinnen Gina Krause, Nevia Sansone und Michelle Schulze die Partien. Weiter gehen die Schwaiger Hallentage am morgigen Freitag mit der C 1-Jugend (18.30 Uhr). Am Samstag sind dann die C 2 (9.30), die D 2 (13.30 Uhr) und die D 1 (18.30 Uhr) dran. Am Sonntag beschließen die F 2 (10.30) und die F 1 (14 Uhr) den Raiffeisencup 2023. pir

Die Ergebnisse

C-Junniorinnen

Allstar Mädels - Spvgg Altenerding 2:0

Altenerding - BSK Olympia Neugablonz 4:0

FC Ingolstadt - SG BSG Taufkirchen 1:0

FC Lengdorf - FC Schwaig 0:0

Allstar Mädels - FC Ingolstadt 0:0

FC Augsburg - FC Lengdorf 1:1

SG BSG Taufkirchen - Spvgg Altenerding 2:1

BSK Olympia Neugablonz - FC Schwaig 0:3

Spvgg Altenerding - FC Ingolstadt 0:2

BSK Olympia Neugablonz - FC Lengdorf 0:2

SG BSG Taufkirchen - Allstar Mädels 2:1

FC Schwaig - FC Augsburg 0:1

Gruppe A

1. FC Ingolstadt 3: 0 7

2. SG BSG Taufkirchen 4: 3 6

3. Allstar Mädels 3: 2 4

4. Spvgg Altenerding 1: 6 0

Gruppe B

1. FC Augsburg 6: 1 7

2. FC Lengdorf 3: 1 5

3. FC Schwaig 3: 1 4

4. BSK Olympia Neugablonz 0: 9 0

Spiel um Platz 7

Altenerding - Olympia Neugablonz 2:0

Spiel um Platz 5

Allstar Mädels - FC Schwaig 0:1

1. Halbfinale

FC Ingolstadt - FC Lengdorf 3:1

2. Halbfinale

SG BSG Taufkirchen - FC Augsburg 2:1

Spiel um Platz 3

FC Lengdorf - FC Augsburg 0:2

Finale

FC Ingolstadt - SG BSG Taufkirchen 2:1

Frauen

TSV Assling - SG TSV St. Wolfgang 4:1

SV Vötting - FC Schwaig 1:2

TSV Eching - SpVgg Ebermannsdorf 3:1

Attenkirchen - TSV Gilching-Argelsried 0:5

TSV Assling - TSV Eching 1:0

SV Vötting - Spvgg Attenkirchen 1:0

Ebermannsdorf - SG TSV St. Wolfgang 0:1

TSV Gilching-Argelsried - FC Schwaig 1:1

SG TSV St. Wolfgang - TSV Eching 0:0

FC Schwaig - Spvgg Attenkirchen 2:0

SpVgg Ebermannsdorf - TSV Assling 0:2

TSV Gilching-Argelsried - SV Vötting 2:0

Gruppe A

1. TSV Assling 7: 1 9

2. TSV Eching 3: 2 4

3. SG TSV St. Wolfgang 2: 4 4

4. SpVgg Ebermannsdorf 1: 6 0

Gruppe B

1. TSV Gilching-Argelsried 8: 1 7

2. FC Schwaig 5: 2 7

3. SV Vötting 2: 4 3

4. Spvgg Attenkirchen 0: 8 0

Spiel um Platz 7

Ebermannsdorf - Attenkirchen 0:2

Spiel um Platz 5

SG TSV St. Wolfgang - SV Vötting 4:2

Halbfinale

TSV Assling - FC Schwaig 3:2

TSV Eching - TSV Gilching-Argelsried 0:1

Spiel um Platz 3

FC Schwaig - TSV Eching 3:0

Finale

TSV Assling - TSV Gilching-Argelsried 0:3

E-Junniorinnen

TSV Aßling - TSV Poing 0:1

TSV Aßling II - TSV Schwaben Augsburg 0:0

Spvgg Altenerding - FC Schwaig II 2:0

FC Lengdorf - FC Schwaig 0:2

Spvgg Altenerding - TSV Aßling 0:2

FC Lengdorf - TSV Aßling II 0:2

TSV Poing - FC Schwaig II 2:0

TSV Schwaben Augsburg - FC Schwaig 2:0

FC Schwaig II - TSV Aßling 0:2

FC Schwaig - TSV Aßling II 0:0

TSV Poing - Spvgg Altenerding 1:0

TSV Schwaben Augsburg - FC Lengdorf 5:0

Gruppe A

1. TSV Poing 4: 0 9

2. TSV Aßling 4: 1 6

3. Spvgg Altenerding 2: 3 3

4. FC Schwaig II 0: 6 0

Gruppe B

1. TSV Schwaben Augsburg 7: 0 7

2. TSV Aßling II 2: 0 5

3. FC Schwaig 2: 2 4

4. FC Lengdorf 0: 9 0

1. Halbfinale

TSV Poing - TSV Aßling II 2:0

2. Halbfinale

TSV Aßling - TSV Schwaben Augsburg 1:2

Spiel um Platz 7

FC Schwaig II - FC Lengdorf 1:2

Spiel um Platz 5

Spvgg Altenerding - FC Schwaig 1:0

Spiel um Platz 3

TSV Aßling II - TSV Aßling 0:2

Finale

TSV Poing - TSV Schwaben Augsburg 0:1

E-Junioren

1. FC Sportfreunde Eitting - TSV Dorfen 0:0

TuS Oberding - FC Schwaig 0:4

VfB Hallbergmoos - TSV Poing 0:1

SV Eichenried - FC Finsing 0:1

TSV Isen - 1. FC Sportfreunde Eitting 1:0

FC Moosinning - TuS Oberding 2:0

TSV Poing - TSV Dorfen 1:0

FC Finsing - FC Schwaig 0:4

TSV Isen - VfB Hallbergmoos 0:2

FC Moosinning - SV Eichenried 0:2

TSV Poing - 1. FC Sportfreunde Eitting 4:0

FC Finsing - TuS Oberding 3:0

TSV Dorfen - TSV Isen 0:0

FC Schwaig - FC Moosinning 0:0

1. FC Sportfreunde Eitting - Hallbergmoos 0:1

TuS Oberding - SV Eichenried 0:2

TSV Isen - TSV Poing 0:1

FC Moosinning - FC Finsing 1:1

VfB Hallbergmoos - TSV Dorfen 0:0

SV Eichenried - FC Schwaig 0:2

Gruppe A

1. TSV Poing 7: 0 12

2. VfB Hallbergmoos 3: 1 7

3. TSV Isen 1: 3 4

4. TSV Dorfen 0: 1 3

5. 1. FC Sportfreunde Eitting 0: 6 1

Gruppe B

1. FC Schwaig 10: 0 10

2. FC Finsing 5: 5 7

3. SV Eichenried 4: 3 6

4. FC Moosinning 3: 3 5

5. TuS Oberding 0: 11 0

Spiel um Platz 9

1. FC Sportfreunde Eitting - TuS Oberding 2:0

1. Halbfinale

TSV Poing - FC Finsing 5:0

Spiel um Platz 7

TSV Doroen - FC Moosinning 3:2

2. Halbfinale

VfB Hallbergmoos - FC Schwaig 0:2

Spiel um Platz 5

TSV Isen - SV Eichenried 0:2

Spiel um Platz 3

FC Finsing - VfB Hallbergmoos 0:3

Finale

TSV Poing - FC Schwaig 3:1

D-Juniorinnen

TSV Hohenbrunn - TSV Poing 1:0

FSV Pfaffenhofen - Kirchheimer SC 2:5

FC Lengdorf - FC Hitzhofen-Oberzell 0:0

FC Teutonia München - FC Schwaig 0:0

TSV Hohenbrunn - FC Lengdorf 0:2

FC Teutonia München - FSV Pfaffenhofen 3:0

FC Hitzhofen-Oberzell - TSV Poing 0:2

Kirchheimer SC - FC Schwaig 2:0

TSV Poing - FC Lengdorf 0:1

Kirchheimer SC - FC Teutonia München 0:1

FC Hitzhofen-Oberzell - TSV Hohenbrunn 3:0

FC Schwaig - FSV Pfaffenhofen 1:0

Gruppe A

1. FC Lengdorf 3: 0 7

2. FC Hitzhofen-Oberzell 3: 2 4

3. TSV Hohenbrunn 1: 5 3

4. TSV Poing 2: 2 3

Gruppe B

1. FC Teutonia München 4: 0 7

2. Kirchheimer SC 7: 3 6

3. FC Schwaig 1: 2 4

4. FSV Pfaffenhofen 2: 9 0

Halbfinale

FC Lengdorf - Kirchheimer SC 2:0

Hitzhofen-Oberzell - Teutonia München 2:1

Spiel um Platz 7

TSV Poing - FSV Pfaffenhofen 2:1

Spiel um Platz 5

TSV Hohenbrunn - FC Schwaig 1:0

Spiel um Platz 3

Kirchheimer SC - FC Teutonia München 0:3

Finale FC Lengdorf - FC Hitzhofen-Oberzell 3:1